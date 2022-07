Läänemets: Eesti ei saa üksi takistada Vene turiste Eestisse tulemast

Pärast seda, kui Venemaa lõpetas 15. juulil koroonaga seotud piiriületuspiirangud, on Venemaa kodanikud asunud varasemast märgatavalt suuremas mahus Eesti maismaapiiri ületama. Eesti riik Vene kodanikele sisuliselt viisasid ei väljasta. Viisat on võimalik Vene kodanikul saada väga piiratud juhtudel.

Samas teised Euroopa riigid Venemaa kodanikele viisade väljastamist jätkavad. Nende ja varem välja antud Schengeni viisade omanikke Eesti üksi riiki sisenemast takistada ei saa, ütles siseminister Lauri Läänemets.

"Meil on ühtne Schengeni liikumisruum, mis tähendab, et inimesed teiste riikide viisadega saavad Eestisse tulla ja kasutatakse Eestit ka väga palju transiitriigina," märkis Läänemets.

Väga palju Eesti üksinda teha ei saa. "Me saaksime kaaluda seda, et mõne teise Euroopa riigi viisaga Schengeni ruumi sisenenud inimene Eestis tööd ei saa, kui ta on Vene kodanik. Mingisuguseid selliseid asju on võimalik ette võtta," rääkis Läänemets.

Varianti sulgeda Eesti maismaapiir Venemaaga üldse Läänemets heaks mõtteks ei pea. "Seal on see probleem, et on ka neid inimesi, sealhulgas Eesti kodanike, kes peaksid üle piiri liikuda saama. Ka teatud kaubavedu peab siiski veel hetkel toimima," ütles Läänemets.

Siseministri hinnangul oleks ainus viis Venemaa turistide Euroopasse ja Eestisse pääsemist piirata Euroopa Liidus tervikuna sanktsioonide kehtestamine. "Sanktsioonid peaksid olema Venemaale üldised ja ühetaolised Euroopas. Kui me Balti riikide ja Poolaga jääme ainukeseks, siis sellel on ka oluliselt väiksem mõju," ütles Läänemets.

"Kui ühes Euroopa riigis tapetakse naisi, lapsi ja püütakse võtta ühelt rahvalt vabadust, siis see ei ole see koht, kus me teeme nüüd osalisi sanktsioone. Tegelikult see pingutus peab olema maksimaalne. Euroopa Liidu tasandil ma arvan, et seda peab rääkima, jah. Kes seda valitsuse poolt algatab, seda me peame valitsuses kokku leppima," rääkis Läänemets.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles pühapäeval Delfile, et ka tema hinnangul tuleks Euroopa tasandil kokku leppida Venemaa kodanike reisipiirangutes. Välisminister ütles lehele, et ta on sellel teemal suhelnud oma Läti ja Soome kolleegiga ning välisministeerium valmistub Eesti seisukohti tutvustama ka Euroopa Liidu ees.