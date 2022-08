Reinsalu teeb kuu lõpus ettepaneku sulgeda Vene kodanike sisenemine EL-i

Välisminister Urmas Reinsalu hinnangul tuleb Vene kodanikele Euroopasse sisenemine täielikult keelata. Ka peaminister Kaja Kallas innustas hiljutises postituses venelastele turismiviisade väljastamist lõpetama. Läti on kasutusele võtnud põhimõtte, et Vene kodanikud peavad piiril kinnitama, et nad on Putini sõja vastu ning Soome kavatseb vähendada transiidiviisade väljastamist.

"Ettepanek on ühtne, selge: ei, täielikult blokeerida, kui kõneleda seda, et mitte ainult turismiviisade osas, vaid Venemaa isoleerimise loogikas võimalikult keerukaks muuta Vene kodanike sisenemine Euroopasse," rääkis Reinsalu.

Siseminister Lauri Läänemetsa hinnangul tuleks samuti keeld kehtestada, kuna senised sanktsioonid pole piisavalt mõju avaldanud.

"Kuna õhupiir on kinni, siis Frankfurdi lennujaam sisuliselt asub Narva piiripunktis ja tegelikult kogu see liikumine käib siit. Ma arvan, et on väga mõistlik, et Euroopa Liit ühtselt kehtestab sellise sanktsiooni. Nii et kui meil võimalik on Euroopa Liidu otsuseid sinnapoole lükata ja mõjutada, siis me peaks seda tegema," kommenteeris ta.

Reinsalu loodab, et otsus võetakse vastu. Ka Läänemets sõnas, et protsess ei ole lihtne, kuid lootust on.

"Ukraina president, kui ma temaga kokku sain, ühemõtteliselt tegi palve, et Euroopa seda teeks. Ma arvan, et on praegu asjakohane see katse teha ja ma tahaksin loota, et meil õnnestub kõiki partnereid veenda," ütles Reinsalu.

"Seda on näha, et Euroopa Liidu mõned riigid liiguvad hoopis vastassuunas. Samas kui me vaatame jälle Soomet ja kuulame seda, mida on just Soome peaminister arvanud, et Soome sooviks ka pigem selles suunas liikuda, siis ma ütleks, et lootust ei maksa kaotada," sõnas Läänemets.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela rääkis, et raske on öelda, kas viisad keelustatakse, kuid Balti riigid ja Soome on oma nõudmistes olnud väga selged.

"Kui me vaatame, millised sanktsioonid on sõja algusest saadik vastu võetud, siis enamiku puhul me oleks öelnud aasta alguses, et ei, see ei ole võimalik, need lähevad nii kaugele. /.../ Nii palju nii tugevaid meetmeid, mis on paika pandud. Selles mõttes see kõik on muutunud, ma arvan, see arutelu nüüd on kindlasti hoopis uues ruumis ja hoopis uues ajas," rääkis Loonela.

Reinsalu sõnul toimub poliitiline arutelu otsuse üle tõenäoliselt augusti lõpus Prahas toimuval Euroopa Liidu välisministrite koosolekul.