Valitsus keelab Eestis väljastatud viisadega venelaste riiki sisenemise

"See sanktsioon tähendab seda, et viisad jäävad küll kehtima, aga viisade omanikke Eestisse sisenemise puhul sanktsioneeritakse, neid Eestisse ei lubata," ütles välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) valitsuse pressikonverentsil.

Reinsalu rääkis, et sanktsiooni erandite puhul lubatakse Eestisse Vene saatkonna töötajad ja nende pere liikmed, isikud, kes on vahetult seatud kauba ja reisijate veoga, isikud, kes on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavad isikud või kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel või kes külastavad Eestis elavat Eesti kodanikust või Eestis pikaajalist elamisluba omast isikust sugulast või abikaasat või kellel on ühised lapsed kutsujaga.

See otsus ei puuduta kolmandate Euroopa Liidu riikide poolt väljastatud Schengeni viisa alusel Vene Föderatsiooni kodanikke, kuigi ka see küsimus tuleb Reinsalu sõnul valitsuses veel arutlusele.

"Me leppisime kokku, et välis- ja siseministeerium valmistavad ette järgmiseks nädalaks ka oma võimalikud ettepanekud, mis puudutavad küsimust, kuidas on võimalik sulgeda Eesti piiri ka nendele Vene föderatsiooni kodanikele, kellel on Schengeni viisa, mida ei ole väljastatud Eestis," lausus Reinsalu.

Reinsalu rõhutas, et nädala pärast rakenduvad piirangud ei puuduta neid Vene Föderatsiooni kodanikke, kelle kodumaa on Eesti või kes on Eesti püsivad elanikud.