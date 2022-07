Teisipäeval on elektribörsil Eestis ja Soomes 30-kordne hinnavahe

Esmaspäeval oli megavatt-tunni hind Nord Pooli elektribörsil Eesti hinnapiirkonnas 178,98 eurot ja Soomes 161,79 eurot.

Lätis ja Leedus kerkib hind aga esmaspäeva 255,68 eurolt megavatt-tunni kohta teisipäeval 400,19 euroni.

Eestis on hind kõrge nii hommikul kella kümneni ning taas kerkib see õhtul kella kuuest. Eesti aja järgi kella kümnest kuueni jääb see vahemikku seitsmest eurost ligi 12 euroni. Kõige kallim tund on 21-22, mil hind kerkib 495,07 euroni megavatt-tunnist ning odavaim kella nelja ja viie vahel õhtul, mil on 7 eurot megavatt-tunnist.

Soomes on hind kõige soodsamal ajal ehk varahommikul kella neljast viieni 1,51 eurot megavatt-tunnist. Kõrgeim on hind hommikul üheksast kümneni, mil see on 16,86 eurot megavatt-tunni eest.