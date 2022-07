IMF langetas maailmamajanduse kasvuprognoosi

Uue ennustuse kohaselt jääb majanduskasv tänavu 3,2 protsendi juurde muu hulgas USA ja Hiina majanduskasvu aeglustumise ning kogu maailmas kiireneva inflatsiooni tõttu.

"Väljavaade on aprillist alates märkimisväärselt süngemaks muutunud. Maailm võib õige pea kõikuda ülemaailmse languse piiri peal, ainult kaks aastat pärast viimast seesugust. See ei ole põhimõtteline ülemaailmse majanduslanguse stsenaarium, kuid me oleme mures mitmesuguste kaasnevate riskide pärast," rääkis IMF-i peaökonomist Pierre-Olivier Gourinchas.

"Seetõttu pöörame praeguses uuendatud ennustuses, veidi erinevalt varasematest uuendustest, veidi rohkem tähelepanu alternatiivsetele stsenaariumitele ja selles alternatiivses stsenaariumis me vaatleme, mis juhtub, kui hulk neid kaasnevaid riske, mida me peame üsna tõenäolisteks, tõeks saavad, eriti Venemaa gaasitarnete täielik lakkamine Euroopasse," lisas ta.