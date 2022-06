Euroopa Keskpank tõstab juulis intressimäärasid

Eurotsoonis pole intressimäärasid pea 11 aastat tõstetud, mistõttu on Euroopa Keskpanga otsus tähelepanuväärne. Keskpank kavatseb intressimäära juulis tõsta 0,25 protsenti. Samal kohtumisel lepiti kokku ka intressimäärade suurem tõstmine septembris, juhul kui inflatsioon eurotsoonis püsib või suureneb.

Euroopa Keskpanga hoiustamismäär on praegu –0,5 protsenti ja Keskpanga juhi Christine Lagarde'i sõnul võib see taas minna nulli või seda ületada selle aasta kolmandaks kvartaliks. Hoiustusmäär on olnud eurotsoonis negatiivne alates 2014. aastast.

Saksamaa 10 aasta võlakirjade laenumäär tõusis otsuse ootuses kaheksa aasta kõrgeimale tasemele. Eurotsooni inflatsioon on praegu keskmiselt 8,1 protsenti ega näita leevenemise märke.

Euroopa Keskpanga sõnul on enamik hinnatõusust Euroopas tingitud Vene-Ukraina sõja pärast energia ja tooraine hinnatõusust. Üheks euroala hinnatõusu põhjuseks peetakse ka keskpanga ajalooliselt suurt rahatrükki viimase 12 aasta vältel.

Eesti Pank andis pressiteate kaudu teada, et peale muude otsuste võidakse vajadusel pikendada Kreeka võlakirjade lunastamise tähtaegu, kuna Kreeka majandus pole veel koroonapandeemia mõjudest täielikult taastunud.

Euroopa Keskpank uuendas samuti oma inflatsiooni ja majanduskasvu hinnanguid. Aasta lõpuks eeldab keskpank inflatsiooniks 6,8 protsenti ja majanduskasvuks 2,8 protsenti. Varasemalt prognoositi inflatsiooniks 5,1 protsenti ja majanduskasvuks 3,7 protsenti. Aastaks 2024 prognoositakse eurotsooni inflatsiooniks 2,1 protsenti. Keskpanga üheks eesmärgiks on hoida inflatsioon 2 protsendi peal või alla selle.