IMF-i juht: valitsused peaksid toitu ja energiat subsideerima

Georgieva ütles BBC-le antud intervjuus, et üle maailma kannatavad inimesed elukalliduse kasvu tõttu.

Tema sõnul tuleks toetusi pakkuda väga täpselt sihitatult. "Eelistatavalt toetusi otse inimstele andes," lisas ta.

Paljud valitsused pakuvad juba toetusi, kuid kriitikute hinnangul mitte piisavalt.

Georgieva ütles, et elukalliduse kriisis on kaks prioriteeti.

"Üks on väga vaesed inimesed, ühiskonna osa, kes on nüüd hädas kõrgete toidu- ja energiahindade tõttu," rääkis ta.

Teine prioriteet on tema sõnul toetada neid ettevõtteid, kes on Ukrainas käiva sõja tõttu enim kahjustada saanud.

Sel nädalal algatasid IMF ja Maailmapank ulatusliku plaani, kuidas püüda toidujulgeolekut maailmas parandada.

Georgieva tõdes, et kuigi maailmas on palju toitu, pole see ühtlaselt jaotunud. Tema sõnul aitaks seda lahendada suuremas koguses põllukultuuride kasvatamine seal, kus see on võimalik, ning suurem keskendumine põllumajanduse tootlikkuse kasvule. "Mitte üksnes sõja, vaid ka kliimamuutuste tõttu," sõnas ta.

"Kaubandus tuleb hoida avatuna. Meil ei tohiks tekkida olukorda, kus riigid hoiavad endale toitu rohkem kui vaja ja loovad igasuguseid tõkkeid toidu ühest kohast teise liikumisele," rääkis Georgieva.

Näiteks maailma suuruselt teine nisutootja India on keelustanud selle vilja ekspordi, samas kui teised riigid lootsid, et just India vili aitaks osaliselt korvata Ukraina viljaekspordi puudujääki.

India valitsus on öelnud, et võib ekspordikeelu mingil hetkel ümber vaadata. "Ma tõesti palun neil ümber mõelda. See on maailmale keeruline hetk. Ma mõistan, et nad peavad oma inimesi toitma. Seal on 1,4 miljardit inimest. Kuid tegutseme kõik koostöös, sest vaid sel viisil on meil võimalus kriisist üle saada," rääkis Georgieva.

IMF-i ülesanne on töötada koos valitsustega selle nimel, et stabiliseerida maailmamajandust ja suurendada jõukust. See on praegu aga keeruline, sest toiduhinnad on sel aastal kerkinud rekordkõrgele ning nafta- ja gaasihinnad on samuti kiiresti tõusnud. See tuleneb suuresti nii koroonapandeemiast ja sõjast Ukrainas.