Tallinn uurib võimalusi ühtlustada lasteasutuste paiknemist linnas

Tallinn on asunud kaardistama lasteaedada-koolide tulevasi asukohti vastavalt uute elukvartalite rajamisele, et tulevikus oleks lasteasutused linnas ühtlasemalt jaotunud, mis omakorda vähendaks autoga sõitmise vajadust.

Liikluskoormus näiteks kesklinnas ja Kalamajas on suur muu hulgas seetõttu, et lapsevanemad veavad oma lapsi kodust kaugemale kooli ja lasteaeda, kuna lasteasutused on linnas väga ebaühtlaselt jaotunud, märkis "Vikerhommikus" Kalamaja muutunud liikluskorraldust kommenteerinud Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE), kelle haldusalaks on linnaplaneerimine.

Lippus rääkis, et linnaplaneerimis- ja haridusamet on asunud nüüd koostööle, et sügiseks ära kaardistada linna lasteasutused, et paremini aru saada, kuhu neid oleks juurde vaja. Seejärel uurib linnaplaneerimisamet, kuhu saaks uusi koole-lasteaedu füüsiliselt ära paigutada, misjärel saab saab haridusametiga jätkata arutelu, kuidas neid päriselt sinna tekitada.

"Tegemist pole kiire protsessiga, aga kindel soov on paigutada lasteaedu-koole linnas ühtlasemalt. See on väga oluline viis, kuidas tegelikult sunnitud liikumisi vähendada," ütles Lippus.

Paralleelselt kaardistamisega on koostamisel Tallinna hariduse arengukava ning Lippus avaldas lootust, et sügisel või järgmisel kevadel on rohkem vastuseid, kuhu arenevates asumites tekivad teenuseid inimestele lähemale toovad keskusalad.

Koolide-lasteaedade paiknemisele lisaks mõjutab autokasutuse intensiivsust ühistranspordivõrk, mida praegu linn samuti üle vaatab. Paljud liinid on pärit väga ammusest ajast, aga inimeste vajadused on muutunud, ning liinivõrk tuleb uute vajadustega katta, ütles Lippus.