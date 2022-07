Kurikaelad varastasid ja tühjendasid Pärnus kaks parkimisautomaati

Pärnust nädala alguses varastatud kaks parkimisautomaati on leitud ja kurikaelad on need müntidest tühjaks teinud. Vargad on suure tõenäosusega selliste automaatidega varem kokku puutunud.

Vaid suvehooajaks peaaegu mere äärde paigaldatud parkimisautomaadid viidi ära järjestikustel öödel. Tõenäoliselt oli vargaid mitu, sest üksi umbes 70 kilogrammist aparaati tarida pole just lihtne.

Umbes 1000 eurot võis olla kummaski automaadis, arvab Pärnu haldusteenuste juht Riho Lääts. Vargad tegidki automaadid tühjaks ja viskasid kasutud kestad minema.

"Hea uudis on see, et mõlemad automaadid on üles leitud. Siinkohal täname tähelepanelikku linnakodanikku, kes teatas meile, et ta leidis sellised aparaadid metsa alt. Aga uurimine veel käib ja kes kurikaelad on, me täna veel ei tea. /.../ Kes midagi teab, oleks hea, kui teataks politseile, kes sellel ajal viibis seal rannapiirkonnas. See on hästi käidav koht, kohalikud teavad seda Aloha parkla nime all ja terviserada läheb sealt mööda. Kui keegi tõesti märkas midagi seal parkimisautomaatide läheduses, võiks meile teada anda," ütles Pärnu politseijaoskonna grupijuht Janek Pinta.

Riho Lääts ütles, et kahtlemata ei käitunud nad õigesti, kui esimese aparaadi varguse järel kohe teisest münte välja ei võtnud. Aga kes osaks arvata, et vargad kohe järgmisel ööl uuesti tulevad.

"Sellega oli see paha lugu, et avastasime selle alles õhtu poole. Mina isiklikult käisin politseimajas tunnistusi andmas või avaldust tegemas ja pääsesin sealt alles kella poole kuue ajal. Aga turvalisuse huvides on meil niimoodi, et ega siis üksi seda masinat ei tühjendata. Ühed võtmed on ühe meie töötaja käes ja teised on minu käes ja need on vahepeal kõik hoiul. Aga teisel töötajal oli juba tööpäev ära lõppenud ja ta oli ära läinud," rääkis Lääts.

Ta ütles, parkimisautomaate kasutatakse suhteliselt vähe, inimesed tasuvad parkimise eest enamasti mobiiliga. Kui lõhutud automaadid politseist kätte saadakse, lähevad need varuosadeks.