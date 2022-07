Hispaania teatas esimesest ahvirõugete surmajuhtumist Euroopas

Hispaania teatas reedel esimesest ahvirõugetega seotud surmajuhtumist Euroopas. Väljaspool Aafrikat on see teine ahvirõugetest tingitud surmajuhtum, märgib Reuters.

Esimesest surmajuhtumist teatas reedel Brasiilia. Varem oli WHO andmetel registreeritud vaid viis ahvirõugetega seotud surmajuhtumit maailmas, kõik Aafrikas.

Hispaania tervishoiuministeeriumi teatel on seni riigis registreeritud üle 4000 nakatumise ahvirõugetesse, 120 patsienti on vajanud haiglaravi. Ministeerium ei avaldanud täpsemaid andmeid surnud inimese kohta.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kuulutanud ahvirõugete puhangu ülemaailmseks tervisehädaolukorraks. Tegemist on WHO poolt antava kõrgeima hoiatusega.

Ahvirõuged avastati esmakordselt Kesk-Aafrikas 1950. aastatel.

Ahvirõugete ja nende levimise kohta saab täpsemalt lugeda terviseameti kodulehelt.