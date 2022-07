Välisturistid on jõudnud taas Tallinna vanalinna

Tallinna vanalinn on taas täitumas väliskülalistega. Siiski on koroona- ja sõjaeelsest ajast järel umbes kaks kolmandikku suvistest turistidest.

Ennekõike on tee Tallinna tagasi leidnud soomlased. Mõni on päris pika pausi pidanud. Suuri muudatusi külalised Tallinna vanalinnas ei tähelda.

"Kindlasti tuleme tagasi, sest lapsed olid väikesed, kui viimati käisime. Nemad tahavad kindlasti varsti tagasi," ütles Tiina.

"See on ilus koht ja siin on vanaaegseid maju," rääkis Aili.

"Ma ei oska öelda, et midagi oleks hirmsasti muutunud. Mõned ärid on mujale kolinud ja nii, aga muidu pole midagi," sõnas Aapo.

Salost on leidnud tee Tallinna romad või nagu eesti keeles öeldakse – mustlased. Rahvariiete raskusest hoolimata on nad vanlinnale tiiru peale teinud ja ütlevad samuti, et ei täheldanud palju tühje aknaid. Hinnad on nende sõnul tõusnud.

"Kõvasti tõusnud. Päris palju," tõdes Sari.

"Me tulime Tallinna koos aega veetma - tüdrukud omavahel," ütles Sonia.

Pegasuse juhataja Liis Joost teeb ise ettekandja tööd. Ta ütles, et turistid on taas välja ilmunud, kuid paljudes restoranides on pärast koroonaperioodi raskusi tööjõu leidmisega.

"Meil on kokkadega tõepoolest hästi, aga linna peal olen kuulnud, et kokkade osas on suured probleemid ja teenindajad on ka paljud lahkunud sellest valdkonnast – koroona ajal leiti endale uued väljundid," rääkis Joost.

Väliskülaliste valik on tema sõnul samuti ahtam. "Vene rahvusest külalisi on jäänud vähemaks ja oma kogemusest – lauas ei näe enam väga palju sakslast," sõnas ta.

Tallinna kesklinna valduses on üle 100 rendipinna, millest enamus on välja renditud. Enampakkumisel on praegu kaks, ütles kesklinna vanema asetäitja Nikita Groznov. Pikal tänaval põrnitsevad vaid paar-kolm rendipinda tühjade akendega.

Kui palju eraomanike rendipindu tühjalt seisab, Groznov öelda ei oska. Ta ütles, et seda polegi alati kerge teada saada.

"Mõnikord tõesti nii juhtub, et näiteks me täheldame, et fassaad on ära rikutud või mustaks tehtud. Me püüame võtta ühendust pindade omanikuga ja mõnikord see lihtsalt ei õnnestu," rääkis ta.