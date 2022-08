ATH-ravimeid müüdi tehnilise vea tõttu kõigile soodushinnaga

Haigekassa süüdistab tehnilist riket, kuid paljud patsiendid loodavad, et muudatus jääb püsima.

Karoliina Elizabeth Pettail diagnoositi aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) täiskasvanuna. Kui ta esimest korda ravimi Medikinet XL 20 mg välja ostis, maksis ta karbi eest umbes 29 eurot. Juuli keskel helistas ta oma perearstile, et paluda retsepti jätkamist ja internetis patsiendiportaalist kontrollides märkas, et ravim oli välja kirjutatud 90-protsendilise soodusmääraga.

"Arvasin, et see on mingi viga ja pean ikkagi apteegis täishinna maksma, aga kohale jõudes maksin selle eest alla kolme euro," rääkis Pettai ERR-i uudistele.

Hiljem läks Pettai psühhiaatri juurde, kus talle kirjutati välja hoopis Concerta 36mg – teine ​​ravim, millel on sama toimeaine nagu Medikinet, metüülfenidaat, – ning öeldi, et see maksab 80 eurot. Hinnast šokeerituna mainis ta, et sai hiljuti osta Medikineti soodustusega, ning lisas, et luges ühest Eesti ATH tugigrupist Facebookis, et ka mitmed teised inimesed ostsid hiljuti oma ravimeid soodushinnaga, kuid retsepti väljakirjutanud psühhiaater kinnitas, et tegelikult ei ole Pettail õigust allahindlusele.

Halvimaks valmistudes läks Pettai apteeki. Tema üllatuseks oli tema Concerta ravimi hinnaks siiski vaid 11 eurot 52 asemel.

Rõõmsana, et sai oma uut ravimit siiski soodushinnaga osta, saatis ta oma psühhiaatrile foto ostutsekist, kuid psühhiaater vastas, et ta on suhelnud haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialisti Getter Harkiga, kes kinnitas, et Pettaile soodushinnaga ravimi müümine oli viga.

Samal päeval teatas haigekassa ERR-i uudistele, et inimesed said ATH-ravimeid soodushinnaga osta tehnilise rikke tõttu.

"Sisulisi muudatusi ATH-ravimite allahindluses veel tehtud ei ole," ütles haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe. "Mõned täiskasvanud patsiendid, keda lapsena ei ravitud, võisid praegu saada nendelt ravimitelt allahindlusi üldise tehnilise vea tõttu, mille lahendamisega tegeleme. Apteegid on probleemist teadlikud ja neil on soovitatud kontrollida, milliseid soodusmäärasid on väljastanud retseptikeskusesse ja muuta neid juhtudel, kui need ei vasta väljastatud retseptile," sõnas Rajamäe.

Ka Hark on kinnitanud, et retseptikeskus ei kohalda ATH-ravimitele allahindlusi mitte tingimuste muutumise, vaid pigem tehnilise vea tõttu. Hark märkis ka, et Eesti Psühhiaatrite Selts esitas 8. juulil taotluse mitme aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ravimi lisamiseks kõigile soodustusega retseptiravimite loetellu ning seda taotlust menetletakse tavapärases korras.

"Praegune olukord on aga lihtsalt juhus, millel puudub seos taotlusega," lisas ta.