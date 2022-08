Amet: elektrilepingu lõpetamise leppetrahv tuleks inimestele kompenseerida

Mitmeaastaste fikseeritud hinnaga lepingute puhul võivad leppetrahvid ennetähtaegsel lepingu üles ütlemisel varieeruda mõnesajast eurost kuni mitmekümne tuhandeni. Leppetrahvide piiramisega tegelevad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kristjan Järvani sõnul ettevõtted ise ja vajadusel sekkub tarbijakaitse.

"Põhimõtteliselt on täna juba piir olemas, et leppetrahvid ei saa tulla õhust, et neil peab olema põhjendus olemas. Kui me täna vaatame Eesti Energia leppetrahve kuni 35 000 eurot, ma kahtlen, kui põhjendatud nad on. Ja kui nad ei ole põhjendatud, siis siin sekkub juba tarbijakaitse," rääkis Järvan.

Riigi sammud leppetrahvide vähendamiseks ei ole Järvani sõnul veel kindlad.

"Ma arvan, et see detail on hetkel töös. Me kuulame mõlemad osapooled ära ja sealt langetame ka vastava otsuse," ütles minister.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet teemat ei kommenteerinud, paludes sellega pöörduda konkurentsiameti poole. Konkurentsiameti kinnitusel saabub olukorras selgus lähipäevade jooksul, kui on lõppenud kohtumised elektrimüüjatega. Konkurentsiamet ise toetab lepingu trahvideta muutmise võimalust.

"Jah, mis meil on olnud juttu juba nendest võimalikest leppetrahvidest. Teistpidi, ega need leppetrahvid ei ole alati kohustuslikud, need on ikka võimalused. Ja me toetame seda, et vähemalt praeguses olukorras need tuleks tarbijatele kompenseerida," kommenteeris konkurentsiameti energia- ja taristuosakonna juhataja Margus Kasepalu.

Kasepalu ütles, et enne otsuste langetamist võiksid inimesed hoiduda lepingute muutmisest.

Eesti suurim elektrimüüja Eesti Energia ei soovinud teisipäeval teemat "Aktuaalsele kaamerale" kommenteerida.