Valitsus loodab oktoobriks kokkulepet elektri universaalteenusena pakkumiseks

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan ja Eesti Energia juht Hando Sutter arutasid energiaturu reformi läbiviimist.

Koalitsioonilepingu kohaselt saavad inimesed osta elektrienergiat universaalteenusena ning riik hüvitab kodutarbijale elektrihinnast 50 eurot megavatt-tunni kohta.

Minister rääkis, et energiaettevõtte juht mõistab kodutarbija muret, aga seisab ka firma huvide eest.

Järvan lubas, et kõige karmimaks talveajaks on kokkulepe olemas. Tema sõnul käib praegu töö selle nimel, et valmis jõuda 1. oktoobriks.

"Meie kõik argumendid, mis on hetkel laual, võtame kindlasti arvesse. Kuna meil on selle ajaga kiire ja talv on peale tulemas, kahjuks me ei saa ideaalselt iga detaili lahendada. Aga suures pildis põhiprobleemiga, milleks on see, et ühtegi kodutarbijat ei jäetaks pimedasse ega külma, selle me kindlasti lahendame," rääkis Järvan.