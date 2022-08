Märt Ots asub Järvani nõunikuna läbi viima elektriturureformi

"Minust saab ministri mittepoliitiline nõunik, kes nõustab ministrit elektriturureformi läbiviimises," ütles Ots ERR-ile.

Ots sõnas, et tal on pikaajaline kogemus elektrituru reguleerimisel ning on ka kirjutanud doktoritöö hinnaregulatsioonist energeetikasektoris.

"Elektriturureform on täiesti teostatav. Eestis on elektritootmise hinda reguleeritud, selline kogemus on ka minul olemas," rääkis Ots.

Ots märkis, et ministeeriumiga veel lepingut sõlminud ei ole, kuid ta on kohtunud ministriga ning leppinud kokku, et nõustab teda alates esmaspäevast.

Ots on varem öelnud, et kodutarbijate toetamine ei ole riigiabi reeglitega vastuolus.

Ots töötas konkurentsiameti juhina kolm ametiaega, ühe ametiaja pikkus on viis aastat. 8. augustist asub ameti uue peadirektorina tööle senine vandeadvokaat Evelin Pärn-Lee