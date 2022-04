Aserbaidžaan ja Armeenia alustavad Karabahhi üle rahukõnelusi

"Armeenia peaminister ja Aserbaidžaani president käskisid oma välisministritel alustada ettevalmistusi rahukõnelusteks," ütles Pašinjan kolmapäeval pärast president Ilham Alijeviga peetud kohtumist tehtud avalduses.

Tegemist oli juba kolmanda kohtumisega kahe riigi liidrite vahel viimase kuue kuu jooksul.

Alles 2020. aasta sügisel pidasid kahe riigi väed lahinguid valdavalt armeenlastega asustatud Mägi-Karabahhias, mis formaalselt kuulub Aserbaidžaanile, kuid mille Armeenia üksused olid üle 30 aasta tagasi oma kontrolli alla võtnud ning millest enamuse nüüd Aserbaidžaan tagasi vallutas.

Kolmapäevast tippkohtumist korraldada aidanud Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel avaldas lootust, et see aitab kaasa kahe poole omavahelisele mõistmisele. "Ma olen kindel, et täna astusime olulise sammu õiges suunas. Aga see muidugi ei tähenda, et kõik oleks lahendatud," ütles Michel.

Pašinjan ütles, et pooled leppisid kolmapäeval kokku kahepoolse komisjoni loomises, mille ülesandeks saaks Armeenia ja Aserbaidžaani vahelise piirijoone kokku leppimine. Samuti oleks selle pädevuses piiri lähistel julgeoleku ja stabiilsuse küsimustega tegelemine. Ta ei täpsustanud neid mõtteid.