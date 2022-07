Armeenia lubas, et viib sügisel oma väed Karabahhist minema

Armeenia julgeolekunõukogu sekretär Armen Grigorjan ütles, et riik viib septembris oma relvajõudude üksused Mägi-Karabahhist välja.

"Sõja ajal tulid Karabahhi kaitseväele appi Armeenia relvajõudude üksused. Armeenia relvajõudude lahkumine Mägi-Karabahhist on üsna loomulik. See protsess on lõpusirgel ja saab läbi septembris," ütles Grigorjan.

Hiljuti kohtus USA Luure Keskagentuuri (CIA) peadirektor William Burns Armeenia peaministri Nikol Pašinjaniga. Burns kohtus samuti Grigorjaniga, kellega arutati USA ja Armeenia kahepoolseid suhteid.

Osapooled vestlesid Armeenia-Aserbaidžaani suhetest ning Armeenia-Türgi läbirääkimiste protsessi kulgemisest.