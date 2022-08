Ukraina sõda on Eesti ülikoole mõjutanud erinevalt

Volli sõnul on võrreldes eelmise aastaga välismaalasi, kes on kandideerinud õppima TalTechi, isegi rohkem kui varem. Sel aastal on välismaalt kandideerinud TalTechi 1200 tudengit, mis on umbes saja avalduse võrra rohkem kui mullu. Kui palju tuleb lõplikult välismaalasi õppima, sõltub Volli sõnul Ukraina üliõpilastest.

"Meil on Ukraina üliõpilasi hetkel 70. Need on potentsiaalsed huvilised, kes tahaksid õppima tulla, aga nemad peavad oma inglise keele oskust meile tõendama ja selleks neil on aega 10. augustini," rääkis Voll.

Kõige rohkem avaldusi TalTechis õppimiseks on tulnud üsna võrdselt Ukrainast ja Nigeeriast. Õppimishuvilis on palju ka Aserbaidžaanist ja Soomest.

Tallinna Ülikoolis on lood natuke teistsugused. TLÜ arendusprorektori Katrin Saksa sõnul tuleb kõige rohkem välismaalasi Nigeeriast, Ukrainast ja Pakistanist. Eelmistel aastatel on tulnud palju üliõpilasi ka näiteks Bangladeshist ja Kameronist, kuid sel aastal tuleb neist riikidest üliõpilasi vähem.

Soome, Leedu ja Läti kodanikud saavad kandideerida kuni 7. augustini, siis selguvad ka lõplikud tulemused. Saksa sõnul on Nigeerias võrreldes teiste Aafrika riikidega väga palju liikuvaid inimesi, seega pole midagi imestada, et paljud jõuavad ka Eesti ülikoolidesse.

"Eks sõda ikka avaldab oma mõju ja avaldusi on mõnevõrra vähem. 3. augusti seisuga oleme saanud 773 avaldust, ja selle pealt võib öelda, et see on ikkagi mõnevõrra vähem kui varasemalt. Võrreldes eelmise aastaga on 12 protsenti vähem avaldusi," rääkis Saks.

Tallinna Ülikoolis on kõige populaarsemad erialad välismaalaste seas poliitika ja juhtimine, õigusteadus, audiovisuaalnemeedia ja rahvusvahelised suhted.

70 ukraina üliõpilastest, kes kandideerivad TalTechi, on 20 noorel kõik paberid esitatud. Ülejäänud 50 kandideerijat peavad tõendama oma inglise keele oskust ja andma sisse haridust tõendavad dokumendid.