Hiina lennukid ja laevad ületasid õppustel taas Taiwani piire

Harjutused kestavad kuni pühapäeva keskpäevani.

Laupäeva hommikul teatas Taiwani kaitseministeerium, et mitmed Hiina laevad ja lennukid viivad Taiwani väinal läbi missioone, millest mõned ületasid mitteametlikku kontrolljoont.

Taiwani armee edastas hoiatuse ja saatis tegevust valvama õhuluurepatrulli, mereväe laevad ning saatis õhku ka signaalraketid. Samuti valmistati ette kaldal asuvad lühimaaraketid.

Püüdes näidata, kui lähedale on Hiina väed Taiwani rannikule jõudnud, avaldas Peking video õhujõudude piloodist, kes filmis oma kokpitist saare rannikut ja mägesid.

Laupäeva hommikul leiti Taiwani lõunaosas hotellitoast surnuna Taiwani kaitseministeeriumi teadus- ja arendusüksuse asejuht. Mees tegeles erinevate raketiprojektide juhtimisega ning oli tööreisil Pingtungi maakonnas.

Sõjaväele kuuluv asutus töötab selle nimel, et enam kui kahekordistada aastast raketti tootmisvõimsust, et seista vastu Hiina kasvavale sõjalisele ohule.

Hiina teatas õppustest peale USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi saabumist visiidile Taiwani saarele.

USA välisminister Antony Blinken sõnas, et Washington on mitmeid kordi rõhutanud Pekingile, et ei otsinud Pelosi visiidiga Taiwani konflikti puhkemist.