Andrew H.C. Lee: Ukraina ja Taiwaniga toimuv võib korduda mujalgi

Samal ajal kui Ukraina sõdib Venemaa vastu, on Taiwan teisel pool maailma nüüd Hiina tohutu sõjalise surve all, kirjutab Andrew H.C. Lee.

Ameerika Ühendriikide esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi külastas augusti algul koos kongressi delegatsiooniga Taiwani, olles viimase 25 aasta kõrgeim Ameerika ametnik, kes sellise visiidi on ette võtnud.

Arvestades käimasolevat Ukraina sõda ja Hiina kiirenevat agressiooni ning hoogustunud sõjalisi manöövreid Ida- ja Lõuna-Hiina merel ja Taiwani väinas oli Pelosi visiit Taiwani ja antud piirkonna riikidesse eriti õigeaegne ning tähendusrikas.

See reis andis rahvusvahelisele üldsusele jõuliselt mõista, et USA seisab vabaduse ja demokraatia, iseseisvuse ja suveräänsuse ning reeglitel põhineva rahvusvahelise korra väärtuste eest. Visiit andis tunnistust ka Ameerika solidaarsusest Taiwaniga võitluses autoritaarse ekspansionismi ja sõjalise ohu vastu, et kaitsta rahu ja stabiilsust Taiwani väinas ja kaugemalgi.

Enam kui viis kuud pärast Venemaa jõhkrat sissetungi Ukrainasse oleme näinud, et Hiina toetab endiselt Venemaad, eitades Venemaa julmusi ja kuulutades Venemaa propagandat kogu maailmas. Ida-Aasias on Hiina olukorra destabiliseerinud, alustades kättemaksuks spiiker Pelosi Taiwani visiidi eest uut sõjalist pealetungi.

Lisaks sellele, et Hiina on kehtestanud mitmed keelud tuhandete Taiwanist pärit toiduainete impordile ja loodusliku liiva ekspordile Hiinast Taiwani, on Hiina valmistunud suurteks sõjalisteks õppusteks kuues Taiwani ümbritsevas määratud tsoonis.

Sõjalised tegevused hõlmavad laskemoona kasutamist ümbritsevates vetes, sõjalennukite ja laevade saatmist üle Taiwani väina tundliku keskjoone ning Dongfengi ballistiliste rakettide väljalaskmist ümber ja üle Taiwani, millest viis maandusid Jaapani majandusvööndis riigi ranniku lähedal. Enneolematu provokatsioonina korraldas Hiina rahvavabastusarmee 4.-7. augustini Taiwani põhja-, edela- ja idaosas õhu- ja merelahinguõppusi, millel osales üle saja lennuki ja 13 laeva.

Lisaks sõjalistele tegevustele ja kaubandust relvaks muutvatele taktikatele on Hiina algatanud ulatuslikke küberrünnakuid, mis on suunatud Taiwani valitsusasutuste ja peamiste tööstusharude vastu ning sulgenud oma sotsiaalmeedia saidid. Sellised teod on vägagi provokatiivsed, ohtlikud ja vastutustundetud ning on viinud pinged piirkonnas viimaste aastakümnete kõrgeimale tasemele.

Hiina sõjaline avantürism ja majanduslik pealetung ei ole mitte ainult tõsiselt ohustanud rahu ja stabiilsust Taiwani väinas, vaid kahjustanud oluliselt ka mereliinide ja rahvusvahelise kaubanduse turvalisust, õõnestanud rahvusvahelise üldsuse norme ja põhimõtteid ning reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda.

Taiwani väin on strateegiline koridor, mis ühendab Lõuna- ja Ida-Hiina merd ning pakub Taiwanile julgeolekut ning rahvusvahelisele üldsusele kriitilise tähtsusega liikuvust rahvusvahelises kaubanduses ja navigeerimisvabadust.

"Taiwan on maailma 18. suurem majandusjõud ning võtmeriik ülemaailmses IKT-tööstuses ja tarneahelates."

Hiina sõjalised õppused Taiwani ümbritsevates vetes on häirinud peamisi meritsi transporditavate veoste ja tarbekaupade kaubateid. Arvestades, et Taiwan on maailma 18. suurem majandusjõud ning võtmeriik ülemaailmses IKT-tööstuses ja tarneahelates, tuletab toimuv meelde, kui tõsist mõju võib konflikt avaldada ülemaailmsele kaubandusele ning rahule ja stabiilsusele selles piirkonnas.

Arvestades Hiina sõjalise ohu tõsidust ning ränka mõju rahule ja stabiilsusele Taiwani väinas ning India ja Vaikse ookeani piirkonnas on viimastel päevadel enam kui 40 riigi täidesaatev ja seadusandlik haru väljendanud muret Hiina provokatiivse käitumise pärast ning näidanud üles solidaarsust Taiwaniga.

Lisaks tegid G7 välisministrid ja Euroopa Liidu kõrge esindaja 3. augustil ühisavalduse, milles väljendasid muret "Hiina Rahvavabariigi (HRV) ähvardavate tegevuste" pärast, öeldes, et "õppused laskemoonaga ja karistuslikud majandusmeetmed võivad kaasa tuua "tarbetu eskaleerumise".

Avalduses toodi välja, et "HRV eskaleeruv reaktsioon võib suurendada pingeid ja destabiliseerida asjaomast piirkonda" ning et "ei olnud mitte mingisugust põhjendust kasutada visiiti agressiivse sõjalise tegevuse ettekäändena Taiwani väinas". Avalduses kinnitati "ühist ja vankumatut pühendumust reeglitel põhineva rahvusvahelise korra, rahu ja stabiilsuse säilitamisele kogu Taiwani väinas ja kaugemalgi".

5. augustil läks Euroopa Komisjoni asepresident ja kõrge esindaja Joseph Borrell 29. ASEAN-i (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon) piirkondlikul foorumil (ARF) veelgi kaugemale, öeldes, et EL on vägagi mures, et Hiina tulistas välja ballistilised raketid, mis lendasid üle Taiwani ning millistest mitmed maandusid Jaapani majandusvööndis: "Keegi ei tohiks ühepoolselt jõuga muuta status quo'd antud piirkonnas ja me peame lahendama väinaülesed erimeelsused rahumeelsete vahenditega."

Borrell kutsus kõiki osapooli näitama üles vaoshoitust, tegutsema läbipaistvalt ja hoidma avatud suhtlusliine, et vältida traagilisi tagajärgi kaasa tuua võivaid valearvestusi.

Ajal, mil seisame silmitsi väljakutsetega, mis tulenevad Venemaa jätkuvast ja intensiivistuvast sõjast Ukraina vastu, Hiina kasvavast sõjalisest ohust ja karistuslikest majanduslikest meetmetest ning märkimisväärselt tugevnenud strateegilisest partnerlusest Venemaaga, on tihe koordineerimine ja koostöö sarnaste vaadetega riikide ja demokraatlike liitlaste jaoks äärmiselt oluline ja hädavajalik.

Samal ajal kui Ukraina sõdib Venemaa vastu, on Taiwan teisel pool maailma nüüd Hiina tohutu sõjalise surve all. Taiwan ei suurenda konflikte ega õhuta vaidlusi. Siiski ei allu me Hiina mistahes survele, vaid seisame vankumatult demokraatia lipulaevana ning kaitseme otsustavalt oma julgeolekut, iseseisvust ja suveräänsust.

Taiwani ja Ukrainaga toimuv võib mistahes hetkel korduda ükskõik millises riigis, kui me praegu ei tegutse ühiselt, et kiusaja või agressor peatada.