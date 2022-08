Taiwan alustas sõjaväeõppusi ning Hiina pikendas enda õppusi

Muu hulgas on Hiina harjutanud rakettide tulistamist Taiwani lähistel.

Taiwani enda õppustel harjutatakse merelt tuleva rünnaku tagasilöömist. Taiwani õppused olid ette planeeritud ja toimuvad igal aastal enam-vähem samal ajal.

Taiwani välisministri Joseph Wu sõnul teeb Hiina ettevalmistusi rünnakuks ning tahab teisi riike hirmutada, et need ei üritaks vahele segada.

"Hiina on kasutanud sõjaväeõppusi, et valmistada ette sissetungi Taiwanile. Hiina viib läbi ulatuslikke sõjalisi harjutusi ja tulistab välja rakette, samuti toimuvad küberrünnakud ja infokampaania ning avaldatakse majanduslikku survet, et Taiwani moraali õõnestada," rääkis Wu.

"Hiina sõjaväemanöövrid toimuvad Hiinale kuuluva Taiwani lähistel, et tagada Hiina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus. Meie meetmed on proportsionaalsed. Need on kooskõlas nii meie enda kui ka rahvusvaheliste seadustega," kommenteeris Hiina välisministri asetäitja Ma Zhaoxu.