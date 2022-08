Tallinn soovib Maarjamäe memoriaali jätkuvalt riigilt endale

Tallinna linnal pole praegu veel ülevaadet, kui palju võiks pealinnas olla punamonumente, mis tuleks avalikust ruumist kõrvaldada. Maarjamäe memoriaali soovib linn aga riigilt juba aastaid endale selleks, et see korda teha.

See Tallinnas Valdeku tänava ja Viljandi maantee nurgal, parkla juures olev monument pole mälestisena kaitse all, samuti ei asu seal ühtegi matmispaika. Kevadel räägiti meedias selle kivi eemaldamisest, kuid omal kohal on see tänaseni. Tallinna volikogus opositsiooni kuuluva Isamaa fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe hinnangul võiks konkreetsete punamonumentide saatuse otsustada pigem riik kui omavalitsus.

"Kohalikud omavalitsused on meil otsustusvõimetud, kui on sensitiivsed küsimused. Narva tanki puhul on ka näide halvast juhtimisõpikust, et tee probleem, tee sellest suur probleem ja paku, et oled ise selle probleemi lahendaja," rääkis Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti hinnangul peavad punamonumente puudutavad otsused tegema riik ja omavalitsus koos. Tema sõnul pole Tallinnas punamonumente kuigi palju ning rohkem on mälestus- ja infotahvleid.

"Need aga asuvad peamiselt kas eramaal, ettevõtete territooriumil või on loodud eraisikute poolt ja nende kaardistamine on see, mis võtab ilmselt veel aega," rääkis Svet.

Tallinna volikogus arutati punamonumentide eemaldamist juunis, siis ei olnud see teema pooltki nii aktuaalne kui täna, ütleb Kruusimäe. Siis otsustati, et linn hakkab monumente ja mälestustahvleid kaardistama.

"Me oleme jätnud paljud asjad tabuteemaks ja mõelnud välja neid agasid, miks seda teha ei saa. Seda ma näen täna ka. Ja kui see jääbki kohaliku omavalitsuse otsustada, siis neid agasid leitakse äärmiselt palju," rääkis Kruusimäe.

Abilinnapea sõnul on Tallinnas põhiküsimuseks, mida teha Maarjamäe memoriaaliga, mida linn riigilt omale küsib selleks, et teha remont ja paigaldada ajalugu selgitavad infotahvlid. Memoriaali kordategemiseks on vaja kolm miljonit eurot ja see on linnal olemas. Valitsus pole otsust langetanud.

"Enamike tallinlaste jaoks ta ei ole punamonument või okupatsioonisümbol. Ta on midagi oluliselt abstraktsemat. Peaksime seda remontima, peaksime selgitama, mis asi see on selleks, et inimesed ajalugu ei unustaks ja me peaksime lepitama seda kaasajaga," ütles Svet.