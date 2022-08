Nädalaga esitati Tallinnas koolilapse rattaostu toetuseks 60 taotlust

Taotluste vastuvõtt algas 1. augustil ning praeguse seisuga on laekunud 60 taotlust. Neist kolm lükati tagasi, sest jalgratturi load tehti varem kui 2022. aastal, neli taotlust on täpsustamisel ning 53 taotluse põhjal makstakse toetus välja.

Ühekordset kuni 100-eurost toetust on õigus saada 10–15-aastasele lapsele, kes on selle aasta jooksul teinud jalgratturi juhiloa, elab rahvastikuregistri järgi Tallinnas ja kellele on soetatud jalgratas toetuse taotlemise aastal. "Rattaga kooli" toetuse kogumahuks on 2022. aastal kavandatud 100 000 eurot.

Rattatoetuse eesmärk on toetada jalgratturi juhilubade tegemist, et suurendada laste teadlikkust ohutust liiklemisest ning kujundada rattaga liiklemise harjumusi. Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul jäävad noorena kujunenud head liikumisharjumused ja oskused saatma kogu eluks.

"Tallinn panustab rattastrateegia täitmiseks ka aina enam jalgrattataristu arendamisse, et jalgratta valimine liikumisvahendiks oleks mugavam ning turvalisem," sõnas Vimm.

Kooliümbruste turvalisemaks muutmiseks on Tallinna selle aasta eelarves määratud 1,5 miljonit eurot ning linn tegeleb ka uute rattaparklate rajamisega. "Rattaga kooli" toetus aitaks kaasa ka Tallinn kui 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna eesmärkide saavutamisele, parandades linna keskkonnasõbralikumaks ja muutes kodanike elukvaliteeti ja elukeskkonda.