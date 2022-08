Kodus kasutamiseks mõeldud koroonaravim jõuab Eestisse sügisel

"Suure tõenäosusega jõuab koroonaravim Paxlovid eestlasteni septembris, kuid võib ka veidi hilineda," ütles terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets. Varem on meedias kirjutatud, et Paxlovid jõuab Eestisse juba sel suvel.

Eesti ostab Paxlovidi (tootja Pfizer) Euroopa Liidu ühishanke kaudu.

Vaiknemetsa sõnul on Paxlovid mõeldud inimestele, kellel on suur risk haigestuda koroonasse raskelt. "Tegemist on uue generatsiooni ravimiga, mis on ennetava toimega, nagu näiteks ka gripiravim Tamiflu. Covid-positiivsele inimesele väljastab Paxlovidi perearst," ütles Vaiknemets. Erinevalt praegu kasutusel olevatest koroonaravimitest, nagu Remdesivir, mida manustatakse veenisiseselt haiglates, saab Paxlovidi võtta suu kaudu kodusel ravil olles.

Kui palju läheb Paxlovidi kuur patsiendile maksma, ei osanud Vaiknemets praegu öelda.

Seni Eestis efektiivse koroonaravimina kasutatava Remdesiviri varusid on 2022. aasta lõpuni - kokku ligi 10 000 doosi. "Prognoosi järgi sellest piisab," ütles Vaiknemets. "Doosid on jagatud sinna, kus neid on kõige rohkem vaja ehk haiglatesse."

Remdesivir on ravim, mis on mõeldud haigetele, kes vajavad lisahapnikku. Siis kirjutab raviarst neile ka veeni kaudu manustatavat Remdesiviri. "Remdesivir vähendab haiglasoleku aega - inimene saab kiiremini lisahapniku alt välja," rääkis Vaiknemets.

Lisaks Paxlovidile on Eestisse jõudmas veel üks uue põlvkonna suu kaudu võetav koroonaravim - Lagevrio. Ka selle ravimi osas on Eesti teinud ühishanke koos Euroopa Liiduga. Lagevrio peaks Eestisse jõudma peale Euroopa müügiloa saamist.