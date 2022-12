Koroonaravimid võivad jõuda peagi apteekidesse

Eestisse on jõudnud 4000 pakki koroonaravimit Paxlovid ning haigekassas käib töö selle nimel, et ravim võimalikult kiiresti ka apteekidesse jõuaks.

"Eestisse on jõudnud Paxlovidi kokku 4000 pakki. Alates jaanuari esimesest nädalast on ravim kättesaadav haiglates olevatele riskirühma patsientidele, et vältida haiguse progressiooni. Apteekidesse jõudmise kuupäeva teatame siis, kui see on selge," ütles ERR-ile haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe.

Haigekassa töötab selle nimel, et Paxlovid jõuaks ka apteekidesse retseptiravimina müügile võimalikult kiiresti.

Eesti osales Paxlovidi ostmiseks Euroopa Liidu ühishankes, mis tükk aega venis.

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets ütles suve lõpus ERR-ile, et kui koroonaravimid muutuvad apteekidest kättesaadavaks, annaks see ka aluse Covidi ümberdefineerimiseks uudsest ja ohtlikuks nakkushaigusest tavaliseks nakkushaiguseks.

Vaiknemets selgitas, et NETS-i kohaselt on uudne ja ohtlik nakkushaigus see, millel puudub või ei ole kättesaadav efektiivne ravi või mille levik võib ületada haiglate ravivõimekust.

ERR kirjutas möödunud aasta novembris, et Euroopa Ravimiameti kasutusluba ootavatest uutest koroonaravimitest jõuavad esimesed Eestisse tõenäoliselt jaanuaris 2022. Sellest ajast saadik on ravimite jõudmine Eestisse pidevalt edasi lükkunud.