WSJ: jõgede madal veetase süvendab Euroopa energiakriisi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et jõgede madal veetase ja soe ilm süvendavad Euroopa energiakriisi.

Saksamaal on Reini jõgi kriitiliselt madalal tasemel, mis takistab riigis söe- ja tööstuskaupade tarnimist. Prantsusmaal on Rhone'i ja Garonne'i jõed liiga soojad, et saaksid jahutada tuumareaktoreid. Ida-Euroopas langeb Doonau veetase, mis takistab viljatarneid, teatas The Wall Street Journal.

Teadlaste sõnul muutub jõgede veetaseme langus kliima soojenemise tõttu üha tavalisemaks. Praegune kriis saabub aga ebasobival hetkel, kuna Euroopa riigid proovivad tulla toime Vene gaasitarnete vähenemisega.

Transpordid kulud kasvavad ja see kiirendab inflatsiooni veelgi. Jõed on tähtsad kaubateed, mille kaudu liiguvad toit, kemikaalid ja nafta. Madal veetase piirab ka hüdroenergia tootmist.

"See muudab Euroopa energiaprobleemid hullemaks. Madal jõgede veetase ja soe temperatuur mõjutavad nii Saksamaa söe- kui ka Prantsusmaa tuumaenergiat," ütles konsultatsioonifirma Rystad Energy analüütik Fabian Skarboe Ronningen.

Euroopas ühendavad jõed tehaseid ja linnasid. Konsultatsioonifirma Capital Economics andmetel moodustas Saksamaal siseveeteedel transporditud kaubandus 2020. aastal 7,1 protsenti kogu kaubaveost.

Capital Economicsi hinnangul suurendab Reini madal veetase survet Saksamaa tööstusele ja majanduslangus on üha tõenäolisem.