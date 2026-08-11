Ligi kolmveerand Inglismaast vaevleb põua käes

Peaaegu kolmveerand Inglismaa territooriumist on haaratud põuast, teatas Ühendkuningriigi valitsus esmaspäeval, viidates pikaajalise kuivaperioodi süvenevale mõjule, mida see avaldab põllumajandusele, veevarustusele ja elusloodusele.

Praegu kannatab 71,3 Inglismaast põua all, mille on põhjustanud väga vähese sademete hulga ja tavapärasest kõrgemate temperatuuride kombinatsioon. Põuast puudutatud territoorium on alates juuli lõpust kasvanud, siis kuulutati põuast haaratuks peaaegu pool Inglismaast.

Viimase hinnangu kohaselt elab põuapiirkondades 45 miljonit inimest ning 27 miljonile inimesele kehtivad veekasutuse piirangud.

Suurbritannias on praegu juba viies kuumalaine sel aastal ning Inglismaal ja Walesis registreeriti esialgsetel andmetel kuivim juuli viimase 190 aasta jooksul. Kagu-Inglismaal oli juulis sademeid kõigest üks protsent tavapärasest juulikuisest keskmisest.

"Me teame, kui keeruline see suvi on olnud ... Suurendame oma toetust, sealhulgas töötame selle nimel, et põllumajandustootjatel oleks lihtsam rajada oma territooriumile rohkem niisutusvee mahuteid," ütles veevarude minister Emma Hardy avalduses.

Jõgede, veehoidlate ja põhjavee tase jätkab langust ning püsivalt kuumad ja kuivad tingimused suurendavad metsatulekahjude ohtu, teatas valitsus.

Briti tervishoiuasutuste hinnangul suri suve esimeses pooles kuumusega seotud põhjustel umbes 2877 inimest, teatasid terviseametnikud juulis.

Kuumus mõjutab lisaks ka pesitsevaid linde, kahepaikseid ja mageveekalade arvukust, lisas valitsus.