Kohus ei võtnud Tallinna kaebust valitsuse haiglaotsuse peale menetlusse

Tallinna halduskohus leidis, et kaebajatel - Tallinna linnal ja sihtasutusel Tallinna Haigla Arendus, puudub kaebeõigus.

Kohtu hinnangul ei määra valitsuse sooviavaldus jätta Tallinna haigla projekt taastekavast välja veel seda, et taastekavas selline muudatus kinnitatakse. Samuti ei tähenda see seda, et sooviavaldus saab ka heakskiidu Euroopa Komisjonilt ja et tehakse vastav nõukogu rakendusotsus.

Kohus märkis, et kaebajatel ei ole keelatud esitada taastekava muutmise menetluses seisukohti ja vastuväiteid ning vaidlustada taastekava muudatusi siis, kui valitsus kinnitab uuendatud taastekava.

Taastekava muutmine peab sarnaselt esialgse taastekavaga läbima menetluse, mille lõpus on vajalik Euroopa Komisjoni positiivne hinnang ning Euroopa Nõukogu uus rakendusotsus.

"Olgugi, et Vabariigi Valitsuse istungi protokollis nimetati konkreetseid projekte, mille valitsus soovib taastekavast välja jätta, siis ei ole sellega taastekava muutmist veel otsustatud ei Eesti poolt ega kaugeltki Euroopa Liidu vastavate institutsioonide poolt, kes on taastekava muudatuste heakskiitjaks ja kinnitajaks" selgitas kohus.

Kohus rõhutas, et valitsuse otsus alustada taastekava muutmisele suunatud menetlust ja menetluse läbiviimine ei põhjusta kaebajatele pöördumatuid tagajärgi, kuna taastekava muutmine selliselt, et sealt jäetakse välja Tallinna Haigla projekt, ei ole vältimatult otsustatud.

Määrust on võimalik vaidlustada ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Kaja Kallase eelmine valitsus, kuhu Keskerakonna ministrid enam ei kuulunud, otsustas ühel oma viimastest istungitest taastekavast Tallinna haigla, Rohuküla raudtee ja multifunktsionaalsed kopterid välja arvata. Nüüd on üle orienteeruvalt 260 miljonit eurot.

Uuendatud taastekava saab konkreetsed jooned riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve läbirääkimistel. Septembri lõpus esitatakse täiendavate investeeringutega taastekava komisjonile läbirääkimisteks, mis võivad võtta neli-viis kuud. Siis saab juba valitsus kinnitada muudetud taastekava, mis omakorda läheb taas komisjonile kinnitamiseks. Kui komisjon on oma heakskiidu andnud, esitab ta kava Euroopa Liidu Nõukogule, kes kinnitab taastekava muudatuse ühe kuu jooksul. Seega tõenäoliselt lõpeb taastekava muutmise menetlus tõenäoliselt tuleva aasta kevadel.