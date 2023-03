Tallinna linn plaanib suurhaigla projektiga edasi minna

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et vanade haiglahoonete töös hoidmiseks kulub linna haiglatel üha enam raha ning mida pikema aja peale venib uue haigla ehitusperiood, seda rohkem tuleb investeerida ka vanadesse hoonetesse.

"Seega tuleb jätkata Tallinna haigla projekti ellu viimist," ütles Kõlvart.

Tema sõnul jätkab linn projektiga, lähtudes kehtivast Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud taasterahastu lepingust ja sellest tingitud ajagraafikust.

"Vastavalt Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud taasterahastu lepingule on seatud projekti realiseerimiseks kindel ajaraam ja kontrollipunktid, mille esimese punkti on Tallinna linn täitnud. Meil ei ole võimalik juba alustatud töid pooleli jätta – seda enam, et linn on investeerinud ainuüksi projekteerimiseks ligi neli miljonit eurot. Tallinn on jätkuvalt valmis omalt poolt kehtivat lepingut täitma ja projektiga jätkama. Selleks on linnal ka õiguslik ootus, sest vaatamata riigi möödunudsuvisele protokollilisele otsusele on seniajani Euroopa taastekava otsus kehtiv – keegi ei ole seda muutnud, tühistanud ega kehtetuks tunnistanud ning riik kohtus väitis, et formaalset otsust veel ei ole," lisas ta.

Valitsus otsustas mullu 30. juunil, et uue Tallinna haigla rajamine arvatakse välja aasta varem kinnitatud Eesti taaste- ja vastupidavuskavast. Selle kava alusel jaotatakse EL-i taaste- ja vastupidavusrahastu vahendeid, mis on mõeldud koroonakriisi kahjulike mõjude ja tagajärgede leevendamiseks. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku ehk uue Tallinna haigla püstitamiseks oli kavas ette nähtud 280 miljonit eurot.

Tallinna linn ja SA Tallinna Haigla Arendus vaidlustasid valitsuse otsuse kohtus. Kaebajad leidsid, et otsusega rikuti nende õigusi ja kokkuvõttes kaotasid nad võimaluse haigla ehituseks raha saada.

Riigikohus teatas kolmapäeval, et nõustus haldus- ja ringkonnakohtuga, et Tallinna linn ja sihtasutus Tallinna Haigla Arendus ei saanud vaidlustada valitsuse otsust, millega jäi Tallinna uue haigla ehitus välja Euroopa Liidu toetusraha jaotamise kavast.

Tallinna linn ja sotsiaalministeerium sõlmisid 2019. aastal koostööleppe Tallinna haigla asutamise ettevalmistamiseks. 2020. aasta sügisel pöördus riik Tallinna linna poole, andes teada soovist lisada Tallinna haigla Euroopa taasterahastu nimistusse. Euroopa Komisjon andis 2021. aasta septembri lõpus heakskiidu Eesti taastekavale, sealhulgas Tallinna haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses. Sellega anti heakskiit Euroopa Liidu taaskäivitamisrahastu toel Eesti riigi ja Tallinna linna koostöös rajada seniste Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla asemele 2027. aastaks Tallinnasse uus meditsiinilinnak.

Vastavalt Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud taasterahastu lepingule, seadis nimetud otsus ka realiseeritavale projektile ehk Tallinna Haiglale kindla ajaraami ja kontrollipunktid. Selle esimene tähtaeg oli 2021. detsember ehk projekteerimishanke lepingu sõlmimine, mille linn ka täitis.