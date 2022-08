Kaitseväe hinnangul ootavad Vene relvajõude peagi logistilised probleemid

Vendla sõnul käib Ukrainas Vene relvajõudude lisatehnika siirmine lõunasse, et takistada seal Ukraina suurema väegrupi kohale toomist ja võimaliku vastupealetungi tingimuste loomist.

Vendla rääkis, et viimase nädala jooksul ei ole suures plaanis muudatusi toimunud, põhisuunaks on Bahmuti-Siverski suund. "Järgmise 72 tunni kuni järgmised seitsme päeva jooksul fookus ei muutu. Täiendav surve jätkub Bahmuti- Siverski suunal," ütles ta.

Vendla rääkis, et Venemaal käib kolmanda armeekorpuse loomine ning Peterburis luuakse kolme vabatahtlike üksust.

Oluliste sündmustena tõi Vendla välja Krimmis Sakõ ja Valgevenes Gomeli lähedal asuva lennuväebaaside ründamise Ukraina poolt.

Sakõ lennuväebaasi rünnakus sai tema sõnul esmase hinnangu põhiselt pihta 10-12 lennukit. "See rünnak ei too kaasa fundamentaalset muutust, kuigi lööb valusat," lausus Vendla.

"See kätkeb endas seda, et Vene Föderatsiooni relvajõud ei saa olla ka enda poolt arvatud tagalas kindlad, et Ukrainlaste tuli nendeni ei ulatu," lisas ta.

"Gomeli lähistel Valgevenes toimunud rünnaku kohta pole eel kinnitatud andmeid, mis täpselt hävis. Tegemist oli lennubaasiga, kus Vene relvajõud on seda opereerinud. Erinevate allikate sõnul on toimunud kaotused erinevates tehnika liikides," sõnas Vendla.

Vendla rääkis, et Vene relvajõud on kaotanud sellise hulga tanke, mis ületab nii Suurbritannias kui ka Saksamaal inventaris olevaid. Tankide taastootmine on aga tema sõnul piiratud, kuna kasutatakse lääne sihtimisseadmeid ja sideseadmeid, mis on aga sanktsioonide all.

Vendla rääkis veel, et Vene relvajõud üritavad tegeleda ladudes oleva vana sõjatehnika kasutusele võtmisega.

"Logistilises mõttes on Vene Föderatsiooni relvajõududel ees põnevad ajad. Selle suure väekoondise töös hoidmine vajab väga suurt logistilist tuge. Sellega on aga neil probleemid. Sõjad võidetakse tihti logistilisi toe abil," rääkis Vendla.