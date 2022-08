Ratas: keskmine pension peab tõusma 1000 euroni

"Erakorraliste pensionitõusudega tuleb jätkata ning leian, et juba järgmisel aastal peame pensione lisaks indekseerimisele 20 euro asemel tõstma vähemalt 50 euro võrra," lausus Ratas.

Ratas ütles oma kõnes, et maksusüsteem vajaks kaasajastamist, näiteks luksusmaksude kehtestamise näol. "Pean õigeks, et seisame edasi astmelise tulumaksu kehtestamise eest, kus jõukamate inimeste panus on sidusa riigi ülesehitamisel suurem. Peame senisest julgemalt võtma ka initsiatiivi, et rääkida luksusmaksudest, mis võimaldaks riigil rohkem panustada oluliste murekohtade lahendamisse," rääkis Ratas.

"Suuremat tähelepanu vajab debatt hoolduskindlustusmaksu rakendamise üle, millega katta konkreetselt vaid hoolekandega seotud kulud. Valitsuse lubadus on samm õiges suunas, kuid on väga kaheldav ja esimesed signaalid seda juba näitavad, et vananeva ühiskonna ja vajaduste taustal pole pakutav poolik lahendus jätkusuutlik.

Rääkides lähenevatest riigikogu valimistest ütles Ratas, et erakonna kehva rahalise seisu tõttu jäävad valimiskampaania kulud eelmiste kohalike omavalitsuste valimiste kampaania kulude tasemele. Keskerakonnal kulus siis valimiskampaaniaks umbes 900 000 eurot.