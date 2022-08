Taliban ajas Kabulis naiste protesti laiali

Umbes 40 naist marssisid läbi Kabuli, hüüdes loosungeid, milles nõudsid leiba, tööd ja vabadusi. Protestijad kandsid plakatit, millel kiri "15. august on must päev", viidates sellega päevale, mil Taliban eelmisel aastal Kabulis kontrolli võttis.

Taliban ajas aga protesti laiali, tulistades õhku. Talibani võitlejad võtsid protestijatelt ära mobiiltelefonid.

"Nad ei peksnud meid sel korral eriti palju," ütles üks protestija BBC-le.

"Nad tegutsesid teistmoodi kui varasematel protestidel (kui meid peksti). Nad tulistasid õhku. Kuigi me oleme hirmul, tulime välja, et võidelda tüdrukute õiguste eest, et Taliban vähemalt avaks neile koolid," rääkis protestija.

Taliban on võimule tulekust alates piiranud tugevalt naiste õigusi. Muu hulgas on nad keelanud naistel töötada riigiametites, keskhariduses, samuti on neil keelatud meessoost saatjata reisida rohkem kui 70 kilomeetrit.

Mais kehtestas Taliban korra, et Afganistani naised peavad üle aastakümnete taas kandma näoloori. Kui naine keeldub seda tegemast, võib teda saatva mehe saata kolmeks päevaks vangi.

Viimase aasta jooksul on naised ka varem mõnel korral protestinud.