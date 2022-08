Saarde vallas algavad Utilitase tuulepargi ehitustööd

"Üha süvenev energiakriis ning geopoliitiline ebastabiilsus on selge märk, et meie regioon vajab kiiresti uusi elektri tootmisvõimsusi tagamaks nii energia varustuskindlust ja -sõltumatust, kui ka mõistlikumat hinda. Utilitas on valmis uute võimsuste lisamiseks kiireid samme astuma. Oleme tänaseks Läti suurim tuuleenergia tootja ja meil on Eestis arenduses mitmeid tuuleparke nii maismaal kui ka merel," teatas Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist.

Saarde tuulepargi ettevalmistavate ehitustööde käigus rajatakse teed ja tuulikute vundamendid, ehitatakse tuulepargi alajaam ning paigaldatakse tuulikuid alajaamaga ühendav kaabelvõrk.

Tuulikute paigaldus algab järgmise aasta kevadel ja tuulepark alustab plaanide kohaselt täisvõimsusel tööd 2023. aasta suvel.

Projekti peatöövõtja on ehitusettevõtte OÜ Nordecon Betoon partnerluses Verston OÜ ja Connecto Eesti AS-ga ning kaasatud on mitmed kohalikud ettevõtted ja allhankijad. Lisaks sõlmis Elering augusti alguses Connecto Eesti AS-ga lepingu piirkonda uue alajaama rajamiseks ja elektriliiniga seotud tööde tegemiseks.

Üheksa 4,3 MW võimsusega tuulegeneraatorit V150 tarnib tuulegeneraatorite tootja Vestas.

Tuulepargi koguvõimsus on 39 MW ja selles toodetud elekter katab üle 40 000 majapidamise aastase elektritarbimise vajaduse.

Utilitas investeerib tuulepargi rajamisse üle 60 miljoni euro.

Utilitas tegeleb tuuleenergia projektide arendamisega nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Kontserni kuulub Lätis Grobina tuulepark koguvõimsusega 20 MW, samuti Tārgalesse ehitatav Läti suurim tuulepark, kus juunis jõudsid lõpule 14 Vestase tuuliku paigaldustööd. 59 MW koguvõimsusega Tārgale tuulepark alustab täisvõimsusel tööd tänavu sügisel ja kahekordistab Läti tuuleenergia toodangu.

2021. aastal tootis Utilitas 1,7 TWh soojust ja 330 GWh elektrit. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 2021. aastal 161 miljonit eurot ja varade maht 486 miljonit eurot.