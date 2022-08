Brittney Grineri advokaadid kaebasid Vene kohtu otsuse edasi

Vene kohus mõistis 4. augustil Grineri üheksaks aastaks vangi, kuna leidis, et ta on süüdi tahtlikult kanepiõli sisaldavate e-sigareti kapslite toomises Venemaale.

Vene uudisteagentuurid tsiteerisid Grineri advokaat Maria Blagovolinat, kes teatas, et apellatsioonkaebus on esitatud. Venemaa seaduste järgi oli Grineri advokaatidel pärast karistuse määramist aega selleks 10 päeva, vahendas Reuters.

Grineri kaitsemeeskond ütles pärast tema süüdimõistmist, et karistus on liiga karm. Venemaal on kanepi kasutamine nii meditsiinilisel kui ka muudel põhjustel ebaseaduslik. Grineri sõnul ei soovinud ta kellelegi halba ega panna kedagi Venemaal ohtlikku olukorda.

USA valitsus on varem väitnud, et tegemist on poliitiliselt motiveeritud kohtuasjaga, mida Vene ametivõimud on eitanud.

Samuti on ameerika ametiisikud näidanud valmidust vahetada Griner mõne USA-s vangistuses asuva vangi vastu. USA meedias on spekuleeritud, et Griner võidakse vahetada USA vanglas oleva Vene relvakaubitseja Viktor Buti vastu.