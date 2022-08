Kallas: kindlasti ei vii me tanki ära öö varjus

Kallas kinnitas, et ööpimeduses tanki minema ei viida ning tanki teisaldamisele eelneb valitsuse otsus.

"Kui ma käisin kohtumas Narva volikoguga, siis ma lubasin, et kui riik peaks astuma vastavad sammud, siis me kindlasti ei tee seda öö varjus. Teeme seda kindlasti päeval, aga esiteks peaks tegema otsused," lausus Kallas.

Millal valitsus koguneb, seda peaminister ei täpsustanud.

"Valitsus koguneb lähiajal. Selge on see, et Narva loobus otsuse tegemisest. Valitsuse soov on olnud väga selge – punamonumendid tuleb teisaldada, ja selleks, et tagada sisemist rahu, tuleks teha seda võimalikult kiiresti," ütles Kallas.

Nii siseminister Lauri Läänemets kui ka välisminister Urmas Reinsalu kinnitasid, et Narva tank tuleb ära viia võimalikult kiiresti, kuid ei täpsustanud, millal see toimuda võiks.

"Mida kauem see tank on, seda rohkem on võimalik provokatsioone selle ümber korraldada Seda rohkem on võimalik – ma räägin nüüd naaberriigist Venemaast – neil seda enda kasuks ära kasutada ja lõhesid Eestis tekitada. Ehk mida kiiremini, seda parem," ütles Läänemets.

"Ülemäärast aega ei tohi kaotada. Narva monumentide puhul on õppetund pronksmehest, et kui liiga kaua venitatakse, siis on tohuvabohu seda suurem," lausus Reinsalu.

Nii Läänemets kui ka Reinsalu pakkusid, et Narva tanki tulevane asukoht võiks olla muuseumis. Kallas lisas, et kui tank viia teise kohta Narva territooriumil, siis on tõenäoline, et selle teemaga tuleks uuesti tegelema hakata.

"Kui me viime kuskile kohta, mis annab võimaluse täpselt samamoodi tekitada sinna ümber pingeid, siis me seda olukorda ei lahenda. Meie soov on lahendada see olukord lõplikult ja see tähendab seda, et see tank ei saa minu hinnangul jääda kuskile Narvasse," ütles Kallas.