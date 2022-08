Soome valitsus arutab Vene kodanikele viisade väljastamise piiramist

Soome on juba otsustanud, et turismiviisade taotluste esitamine muudetakse senisest keerulisemaks: taotluste vastuvõtmiseks tuleb aeg kinni panna ja neid aegu on vähem kui varem.

Näiteks enne koroonat tuli iga päev 3000-6000 taotlust, praegu esitavad venelased tuhatkond viisataotlust päevas ja seda arvu on kavas veelgi vähendada.

Viisade väljastamise vähendamine on kaasa toonud ka petuskeemid. Soome välisministeeriumi andmetel on tekkinud netileheküljed, kus pakutakse võltsitud lennubroneeringuid, mille alusel saaks viisat taotleda. Välisministeeriumi kantsler Jussi Tanner kirjutas Twitteris, et sellised võltsingud paljastatakse ja nendega ei tasu viisat taotlema hakata.

Iltalehti kirjutas, et venelaste pääs Soome on keerulisemaks muutunud ka seetõttu, et bussipileteid on raske saada. Piletid on võrreldes varasemaga paar-kolm korda kallimad ja neid ei jätku. Lisabusse ei saa aga käiku panna, sest ei leidu bussijuhte, kellel oleks kehtiv pass ja ühtlasi viisa.

Soome välisministeerium on viisapiiranguteks valmis, aga ootab poliitilist otsust, milliseid viisasid Soome tahab välja anda ja kui palju. Kantsler Jussi Tanneri sõnul peavad poliitikud läbi arutama, kui pingule tahetakse kruvisid keerata.

Soome ootab Euroopa Liidu ühist lahendust, sest sellest on vähe kasu, kui vaid mõned Schengeni riigid viisade väljastamise lõpetavad. Samas on näiteks Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz öelnud, et toeta viisade väljaandmise lõpetamist.

Euroopa Liidu praegune eesistuja Tšehhi on teatanud, et peab võimalikuks venelastele täieliku viisakeelu kehtestamist järgmise sanktsioonide paketi raames. Euroopa Liidu välisministrid arutavad viisa teemat augusti lõpus.

Soome välispoliitika instituudi juht Mika Aaltola leiab, et kui päris keelata ei saa, siis võiks ka kogu Euroopa Liidu tasandil muuta turismiviisa saamine keerulisemaks ja sellega ka nende viisade arvu vähendada.

Aaltola sõnul võiks viisasid väljastada ainult teatud inimrühmadele, kelle taust on kindlalt teada. Nn eesliiniriikide arvamust peaks tema sõnul kindlasti kuulda võtma, sest muidu võib see hiljem valusalt kätte maksta. Samas peab Aaltola oluliseks Venemaa opositsiooni toetamist.

Soome ringhäälingu Yle augusti algul tehtud küsitlus näitab, et 58 protsenti soomlastest peab vajalikuks lõpetada venelastele viisade väljastamine, 24 protsenti on selle vastu.

Valitsusliikmed arutavad viisade väljastamist teisipäeval kõigepealt omavahel ja siis ka president Sauli Niinistöga.