Ida prefekt: alkoholimüügi keeldu ega piiripunkti sulgemist pole vaja olnud

Olukord Narvas on rahulik ning ehkki alkoholimüügi piiramist ja piiripunkti sulgemist on arutatud, pole selleks siiski vajadust olnud, ütles politsei- ja piirivalveameti Ida prefekt Tarvo Kruup.

Kruup rääkis ERR-ile, et Ida prefektuuril on Narvas ja Ida-Virumaal okupatsioonimonumentide eemaldamises juhtivroll ning kaasatud on ka teised prefektuurid. Narvas on politseinikke praegu palju ning lisajõude on saadud ka kaitseväest ja vanglateenistusest.

"Kaitsevägi aitab eemaldada punamonumente, vanglateenistus toetab neid turvalisuse tagamise operatsioonides, nii et meid on omajagu," lausus ta.

Olukord Narvas on rahulik ja kõik sujub Kruubi sõnul plaanipäraselt. Narva inimesed on suhtunud olukorda mõistvalt ega ole trüginud provotseerima. Õhtul, kui inimeste tööpäev lõpeb, tuleb politseil arvestada ka probleemidega, mis võivad tekkida alkoholi tarvitamisest kõrgendatud või kurja meeleollu sattunutega.

"Hetkel pole mul küll põhjust arvata, et meil peaks olukord kuidagi pingeliseks minema. Vähemalt teeme kõik endast sõltuva, et see nii ei oleks, aga valmis peame olema kahtlemata igasugusteks vahejuhtumiteks ja oleme valmis reageerima," kinnitas Kruup.

Ta märkis, et politsei on kaalunud ka alkoholi müügikeelu kehtestamist, kuid praegu ei näita ohuhinnang, et olukord Ida-Virumaal peaks nii äärmuslikuks muutuma, et seda oleks tarvis. Isegi kui keeld peaks tulema, ei puuduta see Ida prefekti sõnul kindlasti kogu Ida-Virumaad.

Operatsiooni planeerides oli teemaks ka vajadus sulgeda piiripunkt, kuid Kruubi sõnul ei nähtud selleks siiski vajadust. Küll aga arvestati sellega, et punamonumenti eemaldati ka piiripunkti värava tagant, ent see ei häirinud liiklust piiril olulisel määral.

Turistid ei peaks Narvasse tulekut pelgama



Politsei on eeltööd teinud ka selles osas, et tagada Narvas Eesti jaoks tähtsate sümbolite turvalisus. Kruubi kinnitusel on ta kindel ka oma alluvate peale.

"Tõsi, meil on olnud varem, sõja alguseski kolleege, kellega tuli töösuhe lõpetada, aga täna mul seda kahtlust kellegi osas ei esine. Ma tõesti usaldan oma inimesi ja pole märke, et ei peaks usaldama oma kolleege Ida prefektuuris," ütles ta.

Ida prefekt ei näe mingit põhjust, miks mujalt Eestist tulevad turistid ei peaks Narvasse, Sillamäele, Kohtla-Järvele või Alutaguse valda tulema ning turvalisuse pärast ei peaks muretsema needki, kes on oma reisi juhtumisi planeerinud tanki eemaldamisega samaks päevaks.

"Puuduvad igasugused märgid, et Narva inimesed oleks eestlaste vastu väga kurjad. Tõsi, sotsiaalmeedias on räuskajaid, aga üksikutest provokaatoritest ei maksa teha põhjapanevaid järeldusi," tõdes ta.

Kruup lisas, et alates 3. augustist, mil tanki teema aktuaalseks muutus, ei ole sinna juurde kogunenud inimeste hulk olnud nii massiivne, et seda peaks pelgama.

Tank teisaldati Narvast teisipäeval enne kella 11.30 ja seda hakati treileril Viimsis asuvasse sõjamuuseumisse viima.