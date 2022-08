Alar Karis: tõmbame nüüd tanki-loole joone alla

Tank T-34 Narva jõe kaldalt on nüüd Eesti Sõjamuuseumis, kus see on osa ajaloost ega lase meid enam tülli ajada. Muuseum on vanale tankile õige koht.

Valitsus andis Narva volikogule võimaluse ise otsustada, kuidas viia linnaruumist pjedestaalilt ära sõja sümbol, mille tähendust muutis Venemaa kallaletung Ukrainale niivõrd, et selle teisaldamine oli möödapääsmatu.

Kahjuks loobus Narva volikogu otsustamisest, mispeale pidi otsuse tegema valitsus. Otsustamatust poleks suurem osa Eesti ühiskonnast mõistnud.

Soovitan nüüd tanki-loole joone alla tõmmata. Narva on väärikas linn, mille elanikega vaatame koos ühise tuleviku poole ega põrnitse seljad vastamisi erinevat minevikku.

Tegelikult ei ole meil mitut ajalugu, on erinevatel pooltel langenud, kelle mäletamine ja mälestamine on loomulik osa meie tänapäevast. Ka Narvas nagu kogu Eestis. Selleks ei ole vaja tanke, sest selleks on kalmud ja kalmistud.

Tänan Narva elanikke, kes on jäänud rahulikuks. Loodan, et narvalased, kes oskavad oma linna hoida, sulgevad oma aknad ja uksed teravust ja vastasseisu õhutavate üleskutsete ees. Seaduskuulekus ja lojaalsus kodulinna tulevikule aitavad kõigil rahulikult läbi tänase närvilisuse astuda.