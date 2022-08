Soojade ilmadega on Eesti randadesse jõudnud ka millimallikad

Millimallikas ehk mererist on ainus tavaline meduus, kes Läänemeres esineb.

Enamus meie vetes nähtavaid meduuse on pärit Läänemere lõunaosast ja liiguvad siia koos soojeneva meretemperatuuriga Saksamaa ja Lõuna-Rootsi poolt.

"Avamerel võib neid teinekord isegi rohkem olla. Kuhu nad inimese silma alla satuvad, see sõltub tuule suunast ja vee liikumisest. Eks see sõltub ka veetemperatuurist – mida soojem, seda kiiremini nad kasvavad ja kiiremini liigutavad. Primitiivsete liikide puhul on nii ikka – mida kõrgem temperatuur, seda aktiivsem elu. See aasta on (neid) tõesti erakordselt palju jälle. Eile ma siin mõne kilomeetri kaugusel nägin meduuse hulgim. Ruutmeetri peale ikka kümneid ja kümneid," rääkis Tartu Ülikooli merebioloog Arno Põllumäe.

Kui näiteks Vahemere rannikul peab meduusidest eemale hoidma, sest nende kombitsad kõrvetavad, siis Eestis millimallikaid kartma ei pea.

"Meririst on küll täiesti ohutu, neil on olemas küll kõrverakud, aga see inimese nahale küll midagi ei tee," ütles Põllumäe.

Väljasirutunud täiskasvanud meduus võib olla kuni 20-sentimeetrise läbimõõduga ja värvuselt on nad roosakad läbipaistvad.

"Mida roosam, seda suurem tõenäosus, et on naissoost. /.../ Aeg-ajalt, kui neid palju on, siis võib otsida ka viielehelist meduusi või võib sattuda ka kolmelehelisele meduusile," ütles Põllumäe.