Reinsalu: ka mujal EL-is viisa saanud venelasi saab mitte Eestisse lubada

Valitsus otsustas eelmisel nädalal keelata Eesti poolt väljastatud kehtivate Schengeni viisadega Vene föderatsiooni kodanike riiki sisenemise. Sanktsioon rakendub sel reedel. Otsus ei puudutanud kolmandate Euroopa Liidu riikide väljastatud Schengeni viisa alusel saabuvaid Venemaa kodanikke ehk näiteks Saksamaa poolt väljastatud viisaga saaksid Vene kodanikud Eestisse tulla.

Eestis töötatakse välja praegu lahendust, millega saaks keelata Eestisse sisenemise ka kolmandates Euroopa Liidu riikides väljastatud viisadega, ütles välisminister Urmas Reinsalu eelmisel nädalal.

"Me leppisime kokku, et välis- ja siseministeerium valmistavad ette järgmiseks nädalaks ka oma võimalikud ettepanekud, mis puudutavad küsimust, kuidas on võimalik sulgeda Eesti piiri ka nendele Vene föderatsiooni kodanikele, kellel on Schengeni viisa, mida ei ole väljastatud Eestis," lausus Reinsalu.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar ütles kolmapäeval ERR-ile, et töö veel käib ning praegu toimub ettepaneku formaliseerimine ning see peaks valmima veel sel nädalal.

Reinsalu, kes kohtus kolmapäeval Soomes välisministri Pekka Haavistoga, ütles ERR-ile, et see on mõistlik eesmärk ning Eesti eksperdid analüüsivad tehnilisi aspekte.

Reinsalu sõnul võimaldavad seda Euroopa Liidu seadused ning ta tõi näiteks koroonapandeemia aja, mil riigid sulgesid üksteise kodanikele ka Schengeni ala sisepiire.

"Euroopa Liidu seadused võimaldavad lausa Euroopa Liidu kodanike blokeerimist ühte või teise Euroopa Liidu riiki sisenemast. Me mäletame hästi, et koroonakriisi ajal ei sulgenud riigid mitte ainult Euroopa Liidu välispiiri, vaid sulgesid ka sisepiire. Euroopa Liidu aluslepingus on sätestatud need erandid, mida saab teha avaliku korra, julgeoleku, mis praegu ongi kaasus, aga ka rahvatervise huvides. See pretsedent andis ju, nagu mäletame, võimaluse kehtestada väga ulatuslikke piiranguid. See mass Vene kodanikke, 850 000, mis on augusti esimese nädala lõpu seisuga Euroopa Liitu sisenenud, on kahetsusväärselt kasvamas, järelikult peame olema valmis astuma samme toetamaks Ukraina võitu," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul on eesmärgiks siiski üleeuroopaline viisakeeld Vene kodanikele ning selle nimel tehakse tööd.

"Kindlasti meie keskne soov on saavutada üleeuroopaline kokkulepe, et Vene kodanike sissepääs Euroopa Liitu sulgeda. Töötame selle nimel, et ühisosa oleks Venemaaga maismaapiiri omavate riikidega. Mis puudutab Eesti maismaapiiri sulgemist, siis sellega meie eksperdid töötavad," ütles ta.

Neljapäeval kehtima hakkava sanktsiooni erandite puhul lubatakse Eestisse Vene saatkonna töötajad ja nende pere liikmed, isikud, kes on vahetult seotud kauba ja reisijate veoga, isikud, kes on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavad isikud või kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel või kes külastavad Eestis elavat Eesti kodanikust või Eestis pikaajalist elamisluba omavat sugulast või abikaasat või kellel on ühised lapsed kutsujaga.