Hiina saadab sõdurid Venemaale õppusele

Hiina kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et riigi väed osalevad Venemaal õppustel.

"Hiina osalemine ühisõppustel pole seotud praeguse rahvusvahelise ja piirkondliku olukorraga," teatas Hiina kaitseministeerium.

Eelmisel kuul teatas Moskva, et korraldab 30. augustist 5. septembrini õppused "Vostok" (Ida).

Peking teatas, et õppustel osalemine on osa käimasolevast kahepoolsest koostöölepingust Venemaaga. "Eesmärk on süvendada praktilist ja sõbralikku koostööd osalevate riikide sõjavägedega ning tugevdada erinevatele julgeolekuohtudele reageerimise võimet," teatas Hiina kaitseministeerium.

Hiina juhi Xi Jinpingi ja tema Venemaa kolleegi Vladimir Putini ajal on Pekingi ja Moskva koostöö suurenenud. Vahetult enne Venemaa sissetungi Ukrainasse teatasid Peking ja Moskva "piiranguteta partnerlusest".

Eelmisel aastal korraldasid Venemaa ja Hiina Põhja-Hiinas ühised õppused. Seal osales üle 10 000 sõduri. Eelmisel aastal korraldasid Venemaa ja Hiina ühised mereväeõppused veel Jaapani merel.

Venemaa idaosa sõjaväeringkonna peakorter asub Hiina piiri lähedal Habarovskis. Õppustel osalevad seekord veel India, Valgevene, Mongoolia ja Tadžikistani sõjaväelased.