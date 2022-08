Narva teeb uue katse tänavate ümbernimetamiseks

Kohanimeseaduse järgi ei tohiks Eesti Vabariigi vastu võidelnud isikute nimedega tänavaid Eestis olla ja valitsus on Narvale seda juba ühe korra meelde tuletanud. Narva volikogu pole seadust seni täitnud ning linnavalitsus saadab volikokku juba kolmandat tänavate ümbernimetamise eelnõu.

"See on saadetud mitteametlikult volikokku, kõigepealt alustame fraktsioonijuhtidega arutelu. Ei ole mõtet saata järgmist keerulist eelnõu volikokku, mis ei lähe läbi või mis läheb volikogu esimehe alumisse lauasahtlisse. Sellepärast püüame seekord hoida Narva linna näo puhta ja Daumani ja Tiimanni tänava ikka ümber nimetada," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Volikogus mõistetakse, et vastasseis tänavanimede ümber lõputult kesta ei saa, kuid peale teisipäeval toimunud punamonumentide teisaldamist muutub ümbernimetamine aina raskemaks.

"Hetkel on selline emotsionaalne šokk, emotsionaalne reaktsioon, et kindlasti, kui oleks mingi küsitlus siin Narvas, ma arvan, et 90 protsenti oleks vastu. See on üliraske just selles olukorras, kus me oleme praegu," lausus Narva volikogu esimees Vladimir Žavoronkov.

Riigihalduse minister Riina Solman kinnitas, et Tiimanni ja Daumani tänava ümbernimetamiseks valitsus veel ühte erioperatsiooni tegema ei hakka.

"Mina isiklikult arvan, et tulebki rahumeelselt läbi rääkida, tuleb küsida linnavõimu nägemust ja seejärel oma majas kokkuleppeid teha, arutada koalitsioonipartneritega. Mingit forsseerimist ma küll praegu kuidagi ette ei kujuta ega silmas ei pea," ütles Solman.

Samas on ministril varuks seadusemuudatus, mille jõustumisel saaks riik Narva tänavanimesid iseseisvalt muuta.