Raag: oli lootus, et teine maailmasõda on minevik ja ei eruta meid enam

"Natuke üllatab, sest oli ju lootust, et see, mis on ajalugu, jääb minevikku ja ei eruta meid enam," vastas Raag küsimusele, kas Narva tankimonumendi ümber toimunu üllatas teda.

Raag tõi näiteks Tartus asuva Vene impeeriumi väejuhi Barclay de Tolly mälestusmärgi.

"See on Vene impeeriumi väejuht, kes küll elas Eestis, aga võiksime esitada küsimuse, mis on meil asja Vene impeeriumi väejuhtidega, aga – kuivõrd see on nii kaugel ajaloos, siis käsitleme seda ajaloolise kurioosumina. Me võisime loota, et ühel hetkel ka teine maailmasõda saab ajalooliseks kurioosumiks, millest võtame õppetundi, aga mis meid enam ei suuda haavata. Paraku, nagu me oleme näinud, Venemaa, nemad on teinud sõjast kultuse ja see lähenemine on meile vastuvõetamatu," lausus Raag.