Rootsi on ainus riik Euroopas, kus kuritegevus on tõusuteel

Rootsi on ainus riik Euroopas, kus kuritegevus ja vägivald on tõusuteel. Põhjus on kuritegelike võrgustike rivaalitsemine, mille käigus on tänavu juba tapetud 45 inimest ehk sama palju kui eelmisel aastal kokku.

Reedel hukkus Malmös Emporia kaubanduskeskuses toimunud tulistamises inimene. See tähendab, et tänavu on Rootsis kavatsetult maha lastud 45 inimest – sama palju kui eelmisel aastal kokku, mis oli juba siis seni suurim tulirelvaga tapmiste arv.

Malmö ülikooli kriminoloogia dotsent Manne Gerell ütles, et hukkunutega tulistamised on tavaliselt seotud kuritegelike võrgustike arveteklaarimisega.

Kuidas aga saab selliste juhtumite arv kasvada, kui paljud peamised jõugukurjategijad on parasjagu vanglas? "On tekkinud võimuvaakum, kus nooremad jõuguliikmed tahavad end kehtestada kasutades selleks just jõhkrust ja vägivalda. Viimane on aga läinud nii kaugele, et segab juba jõukude endi kuritegelikku tegevust," selgitas Gerell.

Näiteks peaaegu 30 aastat tagasi olid motojõugud Hells Angels ja Bandidos verises konfliktis. Lõpuks sõlmiti rahu, kui leiti, et omavaheline sõda ei vääri kogu kulu ja kahju, mis see kaasa toob.

Praegused jõugud ei ole nii organiseeritud kui mootorrattajõugud, mistõttu on raske läbirääkimistega lahendusi leida, ütles kriminoloog.

"Rohked tulistamisjuhtumid on paljude erinevate tegurite kombinatsioon. Selle põhjuseks võivad olla mitu aastat tagasi tehtud poliitilised otsused, globaalsed muutused, põgenikevoog ja poliitiline suutmatus olukorraga toime tulla," selgitas Gerell.

Reede pärastlõunal Malmö kaubanduskeskuses surnuks tulistatud 31-aastane mees oli juba aastaid politseinike pilgu all. Viimastel aastatel oli tema roll kuritegelikus jõugumaailmas üha silmapaistvam. Ta kuulus niinimetatud perekonnapõhisesse jõuku Satudarah Assassins.

Päeval, kui mõrv toimus, astusid Malmö ringkonnakohtus kohtu ette kolm Satudarahi liiget, keda kahtlustatakse mõrvakatses ja rasketes relvakuritegudes.

Ka mõrvatut ennast on kahtlustatud erinevates kuritegudes. See puudutab tapmisi, väljapressimist, avalikule hävitamisele õhutamist.

Enamikul juhtudel on politsei pidanud kahtlustest loobuma. Muudel juhtudel on kohtud ta õigeks mõistnud või karistust vähendanud.

Politsei korraldas ööl vastu laupäeva reidi ja pidas hukkunud mehe ringkonnas kinni hulga inimesi, et ära hoida võimalikke kättemaksuaktsioone.

Vahetult pärast tulistamist vahistas politsei 15-aastase nooruki, kes oma tegu ei kinnita. Poisi advokaat Johan Fernvall ei soovi vastata küsimustele, miks tema klient viibis kaubanduskeskuses, kuigi oli halduskohtu otsusega määratud sundhooldusele. Noormees on pärit Göteborgist ning politseile tuttav seotuna vägivalla ja narkootikumidega.

Võitlus jõugukuritegevusega on septembrikuiste valimiste eel kõigi erakondade valimiskampaania üks teema. Nii on see olnud paraku kõikide Rootsi viimase aja valimiste eel.