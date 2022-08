Saksamaa kaalub odava ühistranspordi kuukaardiga jätkamist

Saksamaa kantsler Olaf Scholz kiitis pühapäeval üheksa eurot maksvat ühistranspordi kuupiletit ja teatas, et riik kaalub sarnase skeemiga jätkata. Üheksaeurosed kuupiletid on üks valitsuse meetmeid korvamaks tarbijatele kasvanud energiahindu ja neid müüakse suve lõpuni.

Üheksa eurot maksva kuupiletiga saab sõita mistahes arv sõite erinevate ühistranspordi liikidega nagu bussid, U-Bahn, S-Bahn, trammid ning piirkondlikud rongid. Selle alla ei lähe ICE, IC ja EC pikamaarongid.

Berliini kesklinna ühistranspordi kuupilet on 86 eurot. Seetõttu on huvi üheksa eurot maksvate kuupiletite järgi siiani olnud suur. Paljud sakslased tahavad, et valitsus jätkaks seda skeemi. Rahandusminister Christian Lindner hoiatas, et see läheks riigile maksma 14 miljardit eurot aastas.

"Üheksaeurose pileti edu näitas, et paljud kodanikud soovivad lihtsamat ja tõhusamat süsteemi. Transpordiminister uurib, kuidas saaks ühistranspordis mugavust suurendada ja teha see võib-olla taskukohasemaks," ütles Scholz.

Üheksaeurosed kuupiletid on Saksa föderaalvalitsuse üks meetmeid korvamaks tarbijatele kasvanud energiahindu. Valitsus loodab samuti, et inimesed hakkavad autosõidu asemel eelistama rohkem ühistransporti.