Pärnumaal on bussireisijate arv kasvanud neljandiku võrra

Bussisõitjate arvu kasvu hakati Pärnumaa Ühistranspordikeskuses märkama tänavu märtsist. Siis hakkasid saabuma esimesed sõjapõgenikud ja praegu moodustavad nemad kaheksa protsenti sõitjatest. Arvestatav osa inimesi on hakanud kõrge kütusehinna tõttu eelistama busse isiklikule autole.

"Ja kui me räägime, et on vaja üle minna autovabale ühiskonnale või autostumist vähendada, siis just praegune kriis on see, mis aitaks meid tegelikult väga kiiresti selles suunas liikuda. Võrreldes eelmise aastaga on praegu sõitjate arvu kasv keskmiselt 25 protsenti. See kasv jätkub, eriti nüüd talve tulles. Kui inimesed hakkavad autode asemel kasutama busse tööle sõiduks, siis on vaja panna neid busse käima nii, et nad jõuaksid hommikusse vahetusse, varakult Pärnusse a jõuaksid ka pärast õhtuse vahetuse lõppu veel koju bussiga. Nii et me pigem isegi räägiksime bussiliikluse suurendamisest," ütles Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk.

Pärnu puhul tuleb rõhutada, et seal pole tasuta ühistransporti, aga on kuupilet. "Kuupilet on praegu 15 eurot ja see võimaldab sõita nii linna kui ka maakonna bussides 30 päeva," selgitas Kärpuk.

Bussikasutajad on isegi märganud, et sõitjaid on üha rohkem.

"Ühistransport on minul praktiliselt üle päeva. Ja rahvast on palju, näen ise ka, et on väga palju juurde tulnud rahvast," rääkis Eve-May.

Tema sõnul on ühistransport autost odavam ja mugavam. "Pole vaja karta, et keegi sulle otsa sõidab. Bussijuhid on üldiselt väga kompetentsed," sõnas ta.

Enamik noortest, kes bussiga linnas koolis käivad, peavad bussisõitu üldiselt meeldivaks.

Robin sõidab ühistranspordiga kolm-neli korda nädalas. "Päris okei on," lisas ta.

Andreas sõidab paar korda nädalas, kuid ühistransport talle eriti ei meeldi.

Keitlin sõidab bussiga iga päev. "Sõidan koolist koju ja tagasi ja linnas käin trennis. Bussid on vajalikud, meeldib sõita, tore, saab liigelda igale poole," rääkis ta.