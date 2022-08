Borrell ei toeta täielikku EL-i viisakeeldu Vene kodanikele

"Kõikide venelaste EL-i sisenemise keelamine pole hea mõte. Peame olema valivamad," väitis Borrell.

Borrell lisas, et Vene oligarhidele keelati juba EL-i territooriumile sisenemine. Ta hoiatas, et selline keeld ei tohi laieneda kõikidele venelastele. "On palju venelasi, kes tahavad oma riigist põgeneda, sest nad ei taha seal elada," ütles Borrell.

"Rohkem kui 300 000 venelast on põgenenud oma riigist, sest nad ei taha elada Vladimir Putini võimu all. Kas me paneme nende venelaste ees ukse kinni? Ma arvan, et see pole hea mõte," väitis Borrell.

EL-i välisministrid kohtuvad järgmisel nädalal Prahas ja arutavad seal Vene turistide reisimise piiramist Schengeni ruumis.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz on korduvalt lükanud tagasi üleskutsed keelata EL-i turismiviisad Venemaa kodanikele. Scholz väidab, et Moskva-vastased sanktsioonid ei tohi kahjustada tavalisi inimesi. Scholzi seisukohti toetavad ka Kreeka ja Küpros.

Balti riigid, Soome ja Tšehhi nõuavad aga Vene turistide reisimise piiramist Schengeni ruumis.

Borrell väitis, et Kiievi ja mitme EL-i liikmesriigi pakutud viisakeeld on vastuoluline ja see tekitaks lõhesid riikide vahel.