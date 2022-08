Euro kurss langes erakordselt madalale

Euro kurss langes esmaspäeval 1,1 protsenti ning ühe euro eest sai 0,9928 dollarit. Viimati oli euro kurss nii madalal 2002. aastal, vaid paar aastat pärast selle valuuta kasutuselevõttu.

Finantsfirma Morgan Stanley prognoosib, et euro kurss langeb selles kvartalis 0,97 dollarini. Energiakriis suurendab elektrikatkestuste ohtu.

"Suve lõpus on euro tagasi surve all, osaliselt dollari pärast ja osaliselt sellepärast, et Euroopa majanduse kohal rippuv Damoklese mõõk ei kao kuhugi," ütles finantsfirma Societe Generale analüütik Kit Juckes.

Euro pole ainus valuuta, mis dollari tugevnemise tõttu kannatab. Nõrgenevad ka Jaapani jeen ja Suurbritannia nael.