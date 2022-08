EKRE esinumbrid riigikogu valimistel jäävad sarnaseks eelmiste valimistega

"Oluline on ära märkida, et meil on ringkonnapõhised sisevalimised. Need toimuvad kuskil oktoobriks. Sisevalimiste järel on erakonna juhatusel võimalik teha selles nimekirjas piiratud ulatuses väikest kohendamist. Aga tegelikult me need nimekirjad tegime valmis juba jaanipäevaks, kui oli võimalus, et tulevad erakorralised valimised," ütles Helme ERR-ile.

"Meil mingeid erilisi üllatusi ei tule ja me mingisuguseid suuri ümbertõstmisi ei tee. Need inimesed, kes on valitud oma ringkondadest kandideerivad nendes samades ringkondades tõenäoliselt uuesti," lisas ta.

EKRE esinumbrid 2018. aasta riigikogu valimistel

Harju- ja Raplamaal oli esinumbriks Henn Põlluaas, Pärnumaal Mart Helme, Lääne-, Saare ja Hiiumaal Monika Helme, Järva- ja Viljandimaal Jaak Madison, Ida-Virumaal Kersti Kracht, Võru-, Valga- ja Põlvamaal Uno Kaskpeit. Lääne-Virumaal Anti Poolamets, Tartu linnas Jaak Valge ja Ruuben Kaalep.

Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisnimekirjas oli esinumber Urmas Espenberg, Mustamäel ja Nõmmel Martin Helme, Pirital ja Lasnamäel Leo Kunnas.

"Mina ja Mart oleme kindlasti samades ringkondades ja Henn Põlluaas, Siim Pohlak ja Rene Kokk kandideerivad Harju- ja Raplamaal," ütles Helme.

"Eks meil mingisuguseid uusi nägusid tuleb ka, aga üleüldiselt on minu suhtumine see, et ma riigikogu valimistel tippkohtadele uusi inimesi ei riski võtta. Ma tahaks, et on inimesed, kellega koos me oleme poliitilistes võitlustes juba mõnda aega olnud. Nimekirja esiotsad saavad meil selgeks kuskil oktoobriks," märkis Helme.

Helme sõnul on tal veendumus, et poliitikul, kes on kandideerinud juba mingis ringkonnas varem, on seal kindel valijabaas ees. "Minule tundub see väga riskantsena kui poliitikuid tõstetakse ühest ringkonnast teise ümber. Teised parteid seda harrastavad, aga minu meelest peab poliitik olema seotud oma ringkonnaga, siis ta teeb selle ringkonna heaks ka tööd, siis ta on selle ringkonna teemadega kursis," lausus Helme.

Eesmärk saada Ida-Virumaalt kaks mandaati

Küsimusele, kas EKRE läheb Ida-Virumaal kampaaniat tegema uue strateegiaga, vastas ta, et kohalikel valimistel pani erakond sinna ressurssi, mida saab riigikogu valimistel kasutada. "See kindlasti tuleb meile kasuks riigikogu valimistel. Ja ei läinud meil seal ju nii väga halvasti midagi. Me oleme Jõhvis võimukoalitsioonis ja veel paaris omavalitsuses," sõnas Helme.

Helme sõnul tuleb EKRE-l Ida-Virumaal väga korralik nimekiri, ent esinumbrit ta avaldada veel ei soovi. "Meil on seal olemas tükk maad kõvem kampaaniavõimekus, lihtsalt inimesi on rohkem, nende kogemus on suurem. Nii et ma arvan, meil läheb seal päris hästi. Me sihime seal kindlasti vähemalt kahte mandaati," ütles Helme.

Helme ütles, et sel korral Kersti Kracht ei kandideeri. "Meil on temaga kokku lepitud, et kuni tal see kriminaalasi käib, siis senikaua ta ei kandideeri. Aga Ida-Virumaal on meil mitu tugevat uut nime jälle juures selle võrra," sõnas EKRE liider veel.

