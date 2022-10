Erakonnajuhid kandideerivad riigikogu valimistel valdavalt Harjumaal

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et kandideerib esinumbrina Harju- ja Raplamaal.

Ratas ütles, et teiste valimisringkondade esinumbrite seas tuleb omajagu muudatusi. Ratas ütles, et saab avalikult sellest rääkida, siis kui erakond on need asjad läbi arutanud. "Ma arvan, et see on kuskil novembrikuu jooksul," ütles Ratas.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et tema ringkonnaks jääb tõenäoliselt Järva- ja Viljandimaa. "Me ei ole küll neid nimekirja asju küll otsustanud, mitte kusagil veel lõplikult ära. Aga tõenäoliselt mina olen Järva- ja Viljandimaal, jah," ütles Seeder.

Ta märkis, et teiste ringkondade esinumbrid saavad paika aasta lõpuks.

"Loomulikult on meil enam-vähem teada, kes need inimesed võiksid potentsiaalselt olla. Ja erinevates ringkondades on erinev olukord, mõnel pool on asi võib-olla üheselt selge ja mõnel pool veel arutatakse. Ja meil on olnud nii ajalooliselt, et see on piirkonna otsustada. Loomulikult kinnitab lõplikud nimekirjad läbi eestseisuse lõpuks volikogu, aga jäme otsa ringkondade nimekirjade koostamisel on kohalikul piirkonnal, see käib koostöös erakonna juhtidega," rääkis Seeder.

"Jaanuari keskel on see nimekirjade lõplik esitamise kuupäev. Nii et erinevates piirkondades kindlasti erineva kiirusega jõutakse nende asjadega valmis. Praegu lõplike otsuste tegemiseks on ilmselgelt vara.

Seederi sõnul seisavad nimekirjas ees ka muudatused, võrreldes eelmiste riigikogu valimiste eelse nimekirjaga. "Meil ikka on nimekirjas muudatusi, on uusi inimesi ja ja loomulikult vanu kandideerijaid. Mitmetes piirkondades ikka inimesed vahetuvad, sealhulgas ka esinumbrid," lausus Seeder.

EKRE esimees Martin Helme ütles augusti lõpus ERR-ile, et kandideerib Tallinna Mustamäe ja Nõmme ringkonnas.

"Mina ja Mart oleme kindlasti samades ringkondades ja Henn Põlluaas, Siim Pohlak ja Rene Kokk kandideerivad Harju- ja Raplamaal," ütles Helme.

Eesti 200 esimees Lauri Hussar ütles, et kandideerib tõenäoliselt Põhja-Eestis, ehk Harju- ja Raplamaal. Eelmiste riigikogu valimiste ajal kandideeris Hussar Mustamäe ja Nõmme ringkonnas, pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi on ta aga sidunud end Viimsiga, kus on ka volikogu esimees.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets kandideerib ilmselt Järva- ja Viljandimaal. "Ma olen seal siiamaani kandideerinud, jah. Aga mul on võimalik kandideerida ka teistes piirkondades," ütles Läänemets.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ütles, et nimekirjade kokkupanek veel käib, aga selge on see, et erakonna juht Kaja Kallas kandideerib esinumbrina Harju- ja Raplamaal, kus ta kandideeris ka eelmistel riigikogu valimistel.

Erakonna Eestimaa Rohelised juht Johanna Maria Tõugu ütles, et kandideerib Tartu linnas.

Parempoolsete juht Lavly Perling kandideerib suure tõenäosusega Harju-ja Raplamaal.

Riigikogu valimised toimuvad 2023. aasta 5. märtsil.